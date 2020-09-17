عربي

فايز السراج يُعلن استقالته من منصبه

فايز السراج يُعلن استقالته من منصبه
فايز السراج
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية فايز السراج عن استقالته من منصبه، مشيراً إلى أن ذلك لإيجاد تسويات سليمة.

وقال السراج في كلمة للشعب الليبي ألقاها أمس الأربعاء: "منذ توقيع اتفاق الصخيرات في ديسمبر، سعينا بين الأطراف الموجودة على الساحة السياسية الليبية لتوحيد مؤسسات الدولة، والمناخ السياسي لا يزال يعيش حالة استقطاب جعل كل المباحثات الهادفة إلى إيجاد تسويات سلمية، شاقة وفي غاية الصعوبة".

وأضاف: "تراهن بعض الأطراف المعتادة على خيار الحرب وقدمنا الكثير من التنازلات لقطع الطرق أمام هذه الرغبات الآثمة وإبعاد شبح الحرب ولكن دون جدوى للأسف".

وتابع: "لم تكن الحكومة تعمل في الأجواء الطبيعية وحتى شبه الطبيعية منذ تشكيلها، وكانت تتعرض كل يوم للمؤامرات داخليا وخارجيا، وواجهت الكثير من الصعوبات في أداء مهامها. هذه هي الحقيقة وليس تهربا من المسؤولية بل إنما سعينا إلى التوصل إلى توافقات مرضية تغليبا لمصلحة ليبيا والشعب الليبي، على هذا الأساس كانت كل تحركاتنا".

وأردف: "اليوم نشهد اللقاءات والمشاورات بين الليبيين التي ترعاها الأمم المتحدة، ونرحب بما تم الإعلان عنه من توصيات مبدئية وننظر إليها بعين أمل لأن تكون فاتحة خير لمزيد من التوافق والاتفاق، أفضت هذه المشاورات الأخيرة إلى اتجاه نحو مرحلة تمهيدية جديدة لتوحيد المؤسسات وتهيئة مناخ عقد انتخابات برلمانية ورئاسية قادمة".

وختم خطابه قائلا: "في النقطة الأخيرة أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي إلى السلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر القادم على أمل باختيار مجلس رئاسي جديد".

أخبار ذات صلة

كما ورد بالقرآن الكريم.. نقش هيروغليفي يثبت جفاف النيل سبع سنوات

كما ورد بالقرآن الكريم.. نقش هيروغليفي يثبت جفاف النيل سبع سنوات

الأردن يُقر إجراءات جديدة لإتمام الزواج في الكنائس

الأردن يُقر إجراءات جديدة لإتمام الزواج في الكنائس

رئيس الموساد الإسرائيلي: لا أستبعد التطبيع مع السعودية قريباً

رئيس الموساد الإسرائيلي: لا أستبعد التطبيع مع السعودية قريباً

بعد توقيع اتفاق التطبيع.. هل وافقت الإمارات والبحرين على (صفقة القرن)؟

بعد توقيع اتفاق التطبيع.. هل وافقت الإمارات والبحرين على (صفقة القرن)؟

مصر: تسجل 17 وفاة و160 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

مصر: تسجل 17 وفاة و160 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

ليبيا: فايز السراج يعلن رغبته بتسليم مهام منصبه بحلول نهاية أكتوبر

ليبيا: فايز السراج يعلن رغبته بتسليم مهام منصبه بحلول نهاية أكتوبر

السيسي يكشف موعد وصول عدد سكان مصر إلى 193 مليون نسمة

السيسي يكشف موعد وصول عدد سكان مصر إلى 193 مليون نسمة

الحريري يُهاجم حزب الله وحركة أمل بسبب وزارة المال

الحريري يُهاجم حزب الله وحركة أمل بسبب وزارة المال

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

ورشة عمل تناقش فاعلية التعليم الالكتروني بمؤسسات التعليم العالي خلال جائحة (كورونا)

ورشة عمل تناقش فاعلية التعليم الالكتروني بمؤسسات التعليم العالي خلال جائحة (كورونا)

فتوح يُشيد بموقف الكويت الرافض للتطبيع

فتوح يُشيد بموقف الكويت الرافض للتطبيع

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: الاتفاق التطبيعي الإماراتي البحريني مع إسرائيل لن يحقق السلام العادل

"العربية الفلسطينية": الاتفاق التطبيعي الإماراتي البحريني مع إسرائيل لن يحقق السلام العادل

مزهر: المقاومة وجهت رسائل واضحة لـ &#34;الخونة العرب&#34;

مزهر: المقاومة وجهت رسائل واضحة لـ "الخونة العرب"

قيادي بـ (حماس): التقارب الداخلي مع فتح جدّي ونحن أمام خطوات غير مسبوقة

قيادي بـ (حماس): التقارب الداخلي مع فتح جدّي ونحن أمام خطوات غير مسبوقة

أكرم الرجوب يُقرر حجر نفسه بعد إصابة نجله بفيروس (كورونا)

أكرم الرجوب يُقرر حجر نفسه بعد إصابة نجله بفيروس (كورونا)

ملحم: دفع رواتب الموظفين كاملة حال الخروج من الأزمة المالية

ملحم: دفع رواتب الموظفين كاملة حال الخروج من الأزمة المالية

&#34;الخارجية&#34;: لا وفيات بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية اليوم

"الخارجية": لا وفيات بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية اليوم

منوعات

متابع يفاجىء هيفاء حسين بقوله: &#34;متزوجة واحد قد ابوك”.. فكيف ردت عليه؟

متابع يفاجىء هيفاء حسين بقوله: "متزوجة واحد قد ابوك”.. فكيف ردت عليه؟

بعد الختام.. أجمل إطلالات مهرجان البندقية 2020

بعد الختام.. أجمل إطلالات مهرجان البندقية 2020

شاهد: أفضل أفلام 2020.. السينما تتحدى (كورونا)

شاهد: أفضل أفلام 2020.. السينما تتحدى (كورونا)

صور: ستيفاني صليبا تظهر بملابس جريئة بالبندقية

صور: ستيفاني صليبا تظهر بملابس جريئة بالبندقية

شاهد: أنغام تحسم الجدل حول زواجها من هاني فرحات

شاهد: أنغام تحسم الجدل حول زواجها من هاني فرحات

شاهد: كريم العراقي في أبوظبي للعلاج من مرض السرطان

شاهد: كريم العراقي في أبوظبي للعلاج من مرض السرطان

إحالة قضية محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة سارة الطباخ إلى الخبراء

إحالة قضية محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة سارة الطباخ إلى الخبراء

شاهد: بعد جدل عملية التجميل.. أحمد سعد يوضح وريم البارودي تنفي

شاهد: بعد جدل عملية التجميل.. أحمد سعد يوضح وريم البارودي تنفي

شاهد آخر تطورات قضية اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بسبب ترويعهما لطفلتهما

شاهد آخر تطورات قضية اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بسبب ترويعهما لطفلتهما

شاهد: رحيل مبكر لمخرج &#34;من سيربح المليون&#34; الأردني إياد قاسم

شاهد: رحيل مبكر لمخرج "من سيربح المليون" الأردني إياد قاسم

عربي

مصر: تسجل 17 وفاة و160 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

مصر: تسجل 17 وفاة و160 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

ليبيا: فايز السراج يعلن رغبته بتسليم مهام منصبه بحلول نهاية أكتوبر

ليبيا: فايز السراج يعلن رغبته بتسليم مهام منصبه بحلول نهاية أكتوبر

السيسي يكشف موعد وصول عدد سكان مصر إلى 193 مليون نسمة

السيسي يكشف موعد وصول عدد سكان مصر إلى 193 مليون نسمة

الحريري يُهاجم حزب الله وحركة أمل بسبب وزارة المال

الحريري يُهاجم حزب الله وحركة أمل بسبب وزارة المال