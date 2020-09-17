رئيس الموساد الإسرائيلي: لا أستبعد التطبيع مع السعودية قريباً

رئيس الموساد الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس جهاز (الموساد) الإسرائيلي، يوسي كوهين، إنه لا يستبعد التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الرسمية مع السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة.



وحسب القناة الإسرائيلية الـ 13، فإن كوهين يأمل بشدة أن يكون الاتفاق مع السعودية في متناول اليد، مؤكدا أن هناك جهودا كبيرة لضم المزيد من الدول للتطبيع مع إسرائيل.



وتوقع رئيس جهاز الموساد أن يكون الاتفاق مع السعودية في القريب، مدعيا اقتناعه بأن السلام مع المملكة بات ممكنا، آملا أن يكون ذلك في العام الحالي.



وأشار يوسي كوهين إلى أن دولا من الخليج العربي وأخرى غير خليجية ستنضم إلى اتفاقات التطبيع التي وقعتها إسرائيل، أمس الثلاثاء، مع كل من الإمارات والبحرين.



وأوضح رئيس جهاز الموساد أن الاتفاقات الموقعة مع الإمارات​ والبحرين تعتبر رسالة كبيرة تتجاوز فكرة دعم بلاده، كونها "تغيير استراتيجي في الحرب ضد إيران".



وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية، واشنطن، أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، تضمنتا عدة بنود أبرزها الالتزام بالتطبيع بين الحكومات والشعوب.