شؤون فلسطينية

محافظ سلفيت: خالفنا 50 شخصاً لعدم التزامهم بالإجراءات ووضعنا بروتوكولاً للعملية التعليمية

محافظ سلفيت: خالفنا 50 شخصاً لعدم التزامهم بالإجراءات ووضعنا بروتوكولاً للعملية التعليمية
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد اللواء عبد الله كميل، محافظ سلفيت، أن هناك تجديداً في الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس (كورونا)، كما أن هناك فرقاً تعمل على مدار الساعة، للتفتيش على المحال التجارية والمنشآت والمصانع والمؤسسات، سواء الحكومية أو الأهلية أو الشعبية، ومتابعة الأعراس ومنعها، تنفيذاً لقرارات لجنة الطوارئ العليا.

وقال كميل لـ"دنيا الوطن: "اليوم وبناء على اجتماع لجنة الطوارئ والأمن برئاسة رئيس الوزراء، تم التأكيد على التشدد والتجديد، بتطبيق القانون والتعليمات الصادرة عن اللجنة، وجهات الاختصاص".

وأضاف: "هناك حالة من الاتفاق لدى جهات الاختصاص، وتحديداً جهاز الشرطة؛ للرقابة على سلوك المواطنين، والذي يقتضي ارتداء الكمامة والتباعد، ومخالفة كل شخص لا ينفذ ذلك، وبالأمس تم مخالفة أكثر من 50 شخصاً بمحافظة سلفيت، وكذلك اليوم، لذلك لابد من اتخاذ هذه الإجراءات".

وأوضح كميل، أن هناك إجراءات عامة، بإغلاق الطرق بالسواتر الترابية والحواجز، بين محافظة سلفيت ومناطق بني زيد الشرقية وبني زيد الغربية التابعة لرام الله، نظراً لازدياد حالات الإصابات بفيروس (كورونا) في هذه المناطق، بالإضافة إلى التأكيد والتشدد في موضوع التعاون مع المستوطنين والتجارة معهم.

وقال: "سنقوم من خلال جهات الاختصاص، بمتابعة التجارة مع المستوطنين، فأي شخص يستقبل مستوطناً واحداً، سأقوم بإغلاق محله، وسيتم تقديمه إلى القضاء".

وأكد أن تشديد الإجراءات على كافة محافظة سلفيت، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن إجمالي الإصابات في  المحافظة وصل الى 100 إصابة، والبقية 44 إصابة من قرية زيتا جماعين، التابعة إدارياً لنابلس، ولكن مديرية الصحة والتربية والتعليم مسؤولتان عنها في سلفيت.

وفيما يتعلق بالعملية التعليمية في محافظة سلفيت، أكد كميل، أن هناك بروتوكولاً يتم تطبيقه، وهو متفق عليه بين جميع جهات الاختصاص وتحديداً بين وزارة الصحة والتربية والتعليم، منوهاً إلى أن المحافظة تقوم بتطبيقه.

وقال: "أي مدرسة يكون فيها إصابات بين الهيئة التدريسية أو الطلاب، نقوم بالإجراءات المناسبة، بمعنى إذا كان هناك إصابات كثيرة، نغلق المدرسة، ولكن إذا كانت الإصابات بصف معين أو شعبة معينة، نغلق هذا الصف أو الشعبة".

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