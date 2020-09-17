طالع تفاصيل الحالة الجوية وموجة الحر في فلسطين

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المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 33-21 33-20 32-20 بيت لحم 33-21 33-20 32-20 رام الله والبيرة 32-20 32-19 31-19 طولكرم 33-23 33-23 33-23 نابلس 34-22 34-21 33-21 قلقيلية 33-23 33-23 33-23 جنين 36-24 36-23 35-23 سلفيت 33-21 33-20 32-20 طوباس 37-25 37-24 36-24 روابي 34-22 34-21 33-21 الخليل 32-20 32-19 31-19 غزه 31-24 31-24 31-24 أريحا 41-28 41-28 40-28 خانيونس 31-24 31-24 31-24 الأغوار الشمالية 39-26 39-26 38-26 رفح 32-23 32-23 32-23

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، اليوم الخميس، حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة: يستمر الجو حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت: يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية و شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية و حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: