مصر: تسجل 17 وفاة و160 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

سجلت مصر يوم في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، 160 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.





كما سجلت البلاد، 17 حالة وفاة، وذلك بعد يوم واحد، من تسجيل 163 إصابة، و18 وفاة أول أمس، وفق ما نقلت وزارة الصحة والسكان.



وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى مساء الأربعاء، 101500 حالة من ضمنهم 86549 حالة تم شفاؤها، و5696 حالة وفاة".



رام الله - دنيا الوطن