ليبيا: فايز السراج يعلن رغبته بتسليم مهام منصبه بحلول نهاية أكتوبر

وأقرّ السراج، في كلمته، بأن حالة الاستقطاب جعلت كل المباحثات الهادفة إلى إيجاد تسويات سلمية شاقة وفي غاية الصعوبة، متهما أطرافا، لم يسمّها، بـ"المراهنة على خيار الحرب".



وأضاف أن حكومته "لم تكن تعمل في أجواء طبيعية أو حتى شبه طبيعية منذ تشكيلها وكانت تتعرض كل يوم للمؤامرات داخليا وخارجيا".





ويرأس السراج حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس، في حين أن قوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر تسيطر على مناطق واسعة شرق ليبيا وجزء كبير من الجنوب.

رام الله - دنيا الوطنأعلن فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا، عن رغبته في تسليم السلطة نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.وقال السراج في خطاب بثه التلفزيون الرسمي الليبي الأربعاء "نأمل أن تنهي لجنة الحوار عملها وتختار مجلس رئاسي جديد ورئيس وزراء"، وفق نقلت هيئةالإذاعة البريطانية (بي بي سي).