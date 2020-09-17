ترمب: السعودية ستنضم في نهاية الأمر لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل

توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، فجر اليوم الخميس: إن "لدينا أربع دول تريد الانضمام لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل".



وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة): أن بعض هذه الدول أراد المجيء أمس، و"تحدثت لــ اثنتين منهم"، لافتاً إلى أن "السعودية ستنضم في نهاية الأمر لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل وهذا إحساسي بناءً على محادثاتي مع الملك"، وفق ما قال.



وشهد البيت الأبيض يوم الثلاثاء، حفل توقيع معاهدة سلام بين إسرائيل، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإعلان تأييد السلام بين تل أبيب والمنامة، وذلك برعاية البيت الأبيض.