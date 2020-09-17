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دولي

ترامب: أعتقد أن لقاح (كورونا) يمكن أن يوزع في شهر أكتوبر

ترامب: أعتقد أن لقاح (كورونا) يمكن أن يوزع في شهر أكتوبر
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه يعتقد أن اللقاح الخاص بفيروس (كورونا) سيكون جاهزا للتوزيع في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل أو بعده بقليل.

وأكد ترامب، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) أن "الولايات المتحدة يمكن أن توزع ما لا يقل عن 100 مليون جرعة بنهاية عام 2020"، أي قبل أشهر مما توقعه مسؤول صحة حكومي أمريكي رفيع في وقت سابق.

وأعلن مدير المراكز الفدرالية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، أن "لقاح (كوفيد – 19)، يمكن طرحه على نطاق واسع بحلول منتصف العام المقبل أو بعد ذلك بقليل".

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