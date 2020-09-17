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السيسي يكشف موعد وصول عدد سكان مصر إلى 193 مليون نسمة

السيسي يكشف موعد وصول عدد سكان مصر إلى 193 مليون نسمة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي: إن تعداد سكان مصر سيصل إلى 193 مليون نسمة خلال 30 سنة، وذلك في إطار حديثه عن تأثير الزيادة السكانية على الاقتصاد المصري.

وأضاف السيسي في كلمة ألقاها أثناء افتتاح عدد من المنشآت التعليمية، أن هبوط قيمة الجنيه وازدياد الأسعار يعود للزيادة السكانية التي شهدتها مصر خلال الـ200 سنة الماضية حين كان يبلغ عدد السكان 4 مليون ووصل إلى 100 مليون.

وأكد السيسي أن الدولة لم تقصر في مشاريعها بل في توضيح الموقف للشعب، لافتا إلى أن تعداد سكان مصر سيصل إلى 193 مليون نسمة عام 2050.

وكشف السيسي عددا من الأرقام المتعلقة بالمساحات الواقعة على ضفاف النيل وعدد السكان الذين كانوا وأصبحوا يعيشون في هذه المناطق.

 

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