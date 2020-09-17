فتوح يُشيد بموقف الكويت الرافض للتطبيع

روحي فتوح

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد المفوض العام للعلاقات الدولية لحركة (فتح)، عضو اللجنة المركزية روحي فتوح، بموقف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومواقفه المشرفة في الدفاع عن القضية الفلسطينية.



وأعرب في تصريحات له، عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع بين الشعب الكويتي والفلسطيني، والتي تعبر عن صلة العلاقة بينهما، مشيداً بمواقف الكويت حكومة وشعباً الداعمة للقضية الفلسطينية.



وطالب فتوح جميع البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، بأن تحذو حذو الكويت، في رفضها للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأنه خيانة وجريمة، بحق القضية الفلسطينية.