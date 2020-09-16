"العربية الفلسطينية": الاتفاق التطبيعي الإماراتي البحريني مع إسرائيل لن يحقق السلام العادل

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رام الله - دنيا الوطن

أكد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، أن الاتفاق التطبيعي الخليجي مع إسرائيل، لن يحقق السلام الشامل والعادل، بالإشارة إلى دولتي الإمارات، والبحرين، مشدداً على أن السلام يبدأ من فلسطين.



جاءت أقواله هذه، خلال فعاليات عمت المحافظات الجنوبية بالتزامن مع المحافظات الشمالية بالأمس، تنديداً بتوقيع اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني المجاني، مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية أميركية في البيت الأبيض.



وقال عاشور: "هذا الاتفاق محا مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية ببيروت عام 2002"، مضيفاً: "لا ينطوي على إيقاف خطة الضم الإسرائيلية، أو حتى وقف الزحف الاستيطاني"، مبيناً أن التطبيع يأتي في إطار (صفقة القرن).



و أوضح عاشور، أن التطبيع المجاني مع الاحتلال الإسرائيلي يقوض فرص حل الدولتين، وتحقيق السلام الشامل والعادل، الذي يعيد للفلسطينيين حقوقهم المسلوبة، مشدداً على مركزية القضية الفلسطينية، ولب الصراع العربي الإسرائيلي.