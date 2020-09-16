عاجل

  • ترمب:السعودية ستنضم في نهاية الأمر لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل وهذا إحساسي بناء على محادثاتي مع الملك

  • ترمب:لدينا 4 دول تريد الانضمام لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل وبعضهم أراد المجيء أمس وتحدثت لـ2 منهم

شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية": الاتفاق التطبيعي الإماراتي البحريني مع إسرائيل لن يحقق السلام العادل

"العربية الفلسطينية": الاتفاق التطبيعي الإماراتي البحريني مع إسرائيل لن يحقق السلام العادل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، أن الاتفاق التطبيعي الخليجي مع إسرائيل، لن يحقق السلام الشامل والعادل، بالإشارة إلى دولتي الإمارات، والبحرين، مشدداً على أن السلام يبدأ من فلسطين.

جاءت أقواله هذه، خلال فعاليات عمت المحافظات الجنوبية بالتزامن مع المحافظات الشمالية بالأمس، تنديداً بتوقيع اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني المجاني، مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية أميركية في البيت الأبيض.

وقال عاشور: "هذا الاتفاق محا مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية ببيروت عام 2002"، مضيفاً: "لا ينطوي على إيقاف خطة الضم الإسرائيلية، أو حتى وقف الزحف الاستيطاني"، مبيناً أن التطبيع يأتي في إطار (صفقة القرن).

و أوضح عاشور، أن التطبيع المجاني مع الاحتلال الإسرائيلي يقوض فرص حل الدولتين، وتحقيق السلام الشامل والعادل، الذي يعيد للفلسطينيين حقوقهم المسلوبة، مشدداً على مركزية القضية الفلسطينية، ولب الصراع العربي الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

ورشة عمل تناقش فاعلية التعليم الالكتروني بمؤسسات التعليم العالي خلال جائحة (كورونا)

ورشة عمل تناقش فاعلية التعليم الالكتروني بمؤسسات التعليم العالي خلال جائحة (كورونا)

فتوح يُشيد بموقف الكويت الرافض للتطبيع

فتوح يُشيد بموقف الكويت الرافض للتطبيع

مزهر: المقاومة وجهت رسائل واضحة لـ &#34;الخونة العرب&#34;

مزهر: المقاومة وجهت رسائل واضحة لـ "الخونة العرب"

قيادي بـ (حماس): التقارب الداخلي مع فتح جدّي ونحن أمام خطوات غير مسبوقة

قيادي بـ (حماس): التقارب الداخلي مع فتح جدّي ونحن أمام خطوات غير مسبوقة

أكرم الرجوب يُقرر حجر نفسه بعد إصابة نجله بفيروس (كورونا)

أكرم الرجوب يُقرر حجر نفسه بعد إصابة نجله بفيروس (كورونا)

ملحم: دفع رواتب الموظفين كاملة حال الخروج من الأزمة المالية

ملحم: دفع رواتب الموظفين كاملة حال الخروج من الأزمة المالية

&#34;الخارجية&#34;: لا وفيات بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية اليوم

"الخارجية": لا وفيات بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية اليوم

بيت لحم: قرار بإغلاق أربع مدارس بسبب تفشي فيروس (كورونا)

بيت لحم: قرار بإغلاق أربع مدارس بسبب تفشي فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

ورشة عمل تناقش فاعلية التعليم الالكتروني بمؤسسات التعليم العالي خلال جائحة (كورونا)

ورشة عمل تناقش فاعلية التعليم الالكتروني بمؤسسات التعليم العالي خلال جائحة (كورونا)

فتوح يُشيد بموقف الكويت الرافض للتطبيع

فتوح يُشيد بموقف الكويت الرافض للتطبيع

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: الاتفاق التطبيعي الإماراتي البحريني مع إسرائيل لن يحقق السلام العادل

"العربية الفلسطينية": الاتفاق التطبيعي الإماراتي البحريني مع إسرائيل لن يحقق السلام العادل

مزهر: المقاومة وجهت رسائل واضحة لـ &#34;الخونة العرب&#34;

مزهر: المقاومة وجهت رسائل واضحة لـ "الخونة العرب"

&#34;الخارجية&#34;: لا وفيات بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية اليوم

"الخارجية": لا وفيات بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية اليوم

بيت لحم: قرار بإغلاق أربع مدارس بسبب تفشي فيروس (كورونا)

بيت لحم: قرار بإغلاق أربع مدارس بسبب تفشي فيروس (كورونا)

شاهد: بشار المصري يُعلن عن الفائزين بمنحة مبادرة &#34;عالأرض&#34;

شاهد: بشار المصري يُعلن عن الفائزين بمنحة مبادرة "عالأرض"

محافظ سلفيت يُصدر عدة قرارات بشأن فتح أو إغلاق بعض المدارس

محافظ سلفيت يُصدر عدة قرارات بشأن فتح أو إغلاق بعض المدارس

منوعات

متابع يفاجىء هيفاء حسين بقوله: &#34;متزوجة واحد قد ابوك”.. فكيف ردت عليه؟

متابع يفاجىء هيفاء حسين بقوله: "متزوجة واحد قد ابوك”.. فكيف ردت عليه؟

بعد الختام.. أجمل إطلالات مهرجان البندقية 2020

بعد الختام.. أجمل إطلالات مهرجان البندقية 2020

شاهد: أفضل أفلام 2020.. السينما تتحدى (كورونا)

شاهد: أفضل أفلام 2020.. السينما تتحدى (كورونا)

صور: ستيفاني صليبا تظهر بملابس جريئة بالبندقية

صور: ستيفاني صليبا تظهر بملابس جريئة بالبندقية

شاهد: أنغام تحسم الجدل حول زواجها من هاني فرحات

شاهد: أنغام تحسم الجدل حول زواجها من هاني فرحات

شاهد: كريم العراقي في أبوظبي للعلاج من مرض السرطان

شاهد: كريم العراقي في أبوظبي للعلاج من مرض السرطان

إحالة قضية محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة سارة الطباخ إلى الخبراء

إحالة قضية محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة سارة الطباخ إلى الخبراء

شاهد: بعد جدل عملية التجميل.. أحمد سعد يوضح وريم البارودي تنفي

شاهد: بعد جدل عملية التجميل.. أحمد سعد يوضح وريم البارودي تنفي

شاهد آخر تطورات قضية اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بسبب ترويعهما لطفلتهما

شاهد آخر تطورات قضية اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بسبب ترويعهما لطفلتهما

شاهد: رحيل مبكر لمخرج &#34;من سيربح المليون&#34; الأردني إياد قاسم

شاهد: رحيل مبكر لمخرج "من سيربح المليون" الأردني إياد قاسم

عربي

الحريري يُهاجم حزب الله وحركة أمل بسبب وزارة المال

الحريري يُهاجم حزب الله وحركة أمل بسبب وزارة المال

الكشف عن غاز جديد فى مصر

الكشف عن غاز جديد فى مصر

شاهد.. أبوغزاله: نحن على موعد مع 4 أو5 موجات لـ (كورونا)

شاهد.. أبوغزاله: نحن على موعد مع 4 أو5 موجات لـ (كورونا)

لم تذكر الدولة الفلسطينية.. طالع بنود اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل

لم تذكر الدولة الفلسطينية.. طالع بنود اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل