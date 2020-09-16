أكرم الرجوب يُقرر حجر نفسه بعد إصابة نجله بفيروس (كورونا)

اللواء أكرم الرجوب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، مساء الأربعاء، أنه سيحجر نفسه، بعد أن تبين إصابة نجله بفيروس (كورونا).



وأوضح في بيان مقتضب عبر صفحته الشخصية على موقع (فيسبوك)، أنه سيقوم بدءًا من الخميس، بعمل فحص الإصابة بفيروس (كورونا)، حيث قال: "بعد أن تبين أن ابني مصاب بالفيروس، أعلن عن حجر نفسي، وغداً سأعمل الفحص، ربنا يسلمكم جميعاً، ويسلم عيالكم، والسلامة لشعبنا العظيم".