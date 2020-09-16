ملحم: دفع رواتب الموظفين كاملة حال الخروج من الأزمة المالية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، مساء الأربعاء، أن دفع رواتب الموظفين كاملة، ومستحقاتهم، سيتم حال الخروج من الأزمة المالية.



وأكد ملحم، أن كل ما رصد للموظفين، سيتم صرفه حين عبور الأزمة المالية قريباً، مؤكداً أن أموال المقاصة هي أموال للشعب الفلسطيني، وحق من حقوقه.



وقال: "نتعرض لابتزاز لأخذ أموال المقاصة، والرئيس محمود عباس، يرفض الخضوع لأي ابتزاز إسرائيلي ، ونحن نقترض من البنوك؛ لسداد رواتب الموظفين، ولكن عندما نخرج من الأزمة سندفعها كاملة".



وأشار إلى أن حل الأزمة المالية، سيكون قريباً، مبيناً أن الحكومة تواصلت مع سلطة النقد، وتم التفاهم على عدم الاقتطاع من رواتب الموظفين؛ لحين اجتياز هذه الأزمة.



ولفت ملحم إلى أن هذه الإجراءات، تحمل البنوك أعباء اقتصادية، لأنها لا تستد المبالغ المخصصة لها من القروض، موضحاً أن البنوك لم يبق لديها ما تقرضه للحكومة.