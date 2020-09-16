"الخارجية": لا وفيات بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، إنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا الفلسطينية، حول العالم لهذا اليوم.



وأضافت في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية لدى الجاليات الفلسطينية، أن هناك 253 حالة وفاة في صفوف الجاليات بالعالم، بالإضافة إلى 6049 إصابة، و2052 حالة تعافٍ.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتسجيل ست إصابات جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، في دالاس ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3622 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة هذا اليوم؛ ليبقى عدد حالات الوفاة 76 حالة.



وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع العالقين وإجلائهم بمغادرة دفعة جديدة من الأحباب العالقين في الوطن إلى الإمارات العربية المتحدة؛ للالتحاق بأعمالهم وأسرهم ودراستهم، ظهر هذا اليوم.



كما أفادنا الفريق بوصول دفعة جديدة من الأحباب العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية إلى أرض الوطن هذا اليوم.