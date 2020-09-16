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بيت لحم: قرار بإغلاق أربع مدارس بسبب تفشي فيروس (كورونا)

بيت لحم: قرار بإغلاق أربع مدارس بسبب تفشي فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق أربع مدارس في مناطق مختلفة من المديرية لمدة 24 ساعة بسبب تفشي وباء (كورونا)، على أن تعود للدوام يوم الأحد المقبل.

وأفادت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم، بأنه تقرر إغلاق مدارس (أرطاس الأساسية المختلطة) بعد إصابة معلمة، و(الإبراهيمية الأساسية) في مدينة بيت لحم بعد إصابة مديرة المدرسة، و(التوافق للإناث) في قرية الجبعة جنوباً، جراء إصابة معلمة، و(خضيرة الأساسية) في بلدة الخضر جنوباً، بعد إصابة معلمة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشارت المديرية إلى أن هذا القرار، يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي، بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية، والحد من انتشار الفيروس.

يشار إلى أن المديرية، أغلقت أمس، مدرستي السالزيان الصناعية في مدينة بيت لحم، بعد إصابة طالب، والكاثوليك الثانوية في بيت ساحور شرقاً، بعد إصابة معلمتين وثلاثة طلاب، وشعبة التوجيهي الأدبي في مدرسة اسكندر خوري في بيت جالا غرباً، بعد إصابة طالب، وذلك لمدة 48 ساعة.

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