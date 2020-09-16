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شؤون فلسطينية

روحي فتوح: ربما يكون هناك انفراجة بموضوع الأزمة المالية للسلطة خلال شهرين

روحي فتوح: ربما يكون هناك انفراجة بموضوع الأزمة المالية للسلطة خلال شهرين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، روحي فتوح، اليوم الأربعاء: إنه ربما يكون هناك انفراجة في موضوع الأزمة المالية للسلطة خلال شهرين.

وأضاف في تصريحات لـ (تلفزيون فلسطين): أن الحكومة تبذل جهداً، والرئيس أعطى تعليمات بتوفير الرواتب، و"لن تستمر المعاناة فترة طويلة".

وتابع فتوح: "ربما تستمر المعاناة لمدة شهرين من الآن، وربما يكون هناك انفراجة، خاصة وأن الرئيس والحكومة يبذلان جهوداً كبيرة في هذا الملف".

وتعاني السلطة الفلسطينية منذ شهر آيار/ مايو الماضي أزمة مالية حادة على خلفية رفضها استلام أموال المقاصة بالشروط الإسرائيلية، وذلك بعدما أعلنت حكومة الاحتلال، نيتها ضم أراضٍ فلسطينية.

ويتلقى موظفو السلطة، رواتب بنسبة 50% منذ أربعة أشهر، نتيجة هذه الأزمة الكبيرة.

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