روحي فتوح: ربما يكون هناك انفراجة بموضوع الأزمة المالية للسلطة خلال شهرين
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، روحي فتوح، اليوم الأربعاء: إنه ربما يكون هناك انفراجة في موضوع الأزمة المالية للسلطة خلال شهرين.
وأضاف في تصريحات لـ (تلفزيون فلسطين): أن الحكومة تبذل جهداً، والرئيس أعطى تعليمات بتوفير الرواتب، و"لن تستمر المعاناة فترة طويلة".
وتابع فتوح: "ربما تستمر المعاناة لمدة شهرين من الآن، وربما يكون هناك انفراجة، خاصة وأن الرئيس والحكومة يبذلان جهوداً كبيرة في هذا الملف".
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، روحي فتوح، اليوم الأربعاء: إنه ربما يكون هناك انفراجة في موضوع الأزمة المالية للسلطة خلال شهرين.
وأضاف في تصريحات لـ (تلفزيون فلسطين): أن الحكومة تبذل جهداً، والرئيس أعطى تعليمات بتوفير الرواتب، و"لن تستمر المعاناة فترة طويلة".
وتابع فتوح: "ربما تستمر المعاناة لمدة شهرين من الآن، وربما يكون هناك انفراجة، خاصة وأن الرئيس والحكومة يبذلان جهوداً كبيرة في هذا الملف".
وتعاني السلطة الفلسطينية منذ شهر آيار/ مايو الماضي أزمة مالية حادة على خلفية رفضها استلام أموال المقاصة بالشروط الإسرائيلية، وذلك بعدما أعلنت حكومة الاحتلال، نيتها ضم أراضٍ فلسطينية.
ويتلقى موظفو السلطة، رواتب بنسبة 50% منذ أربعة أشهر، نتيجة هذه الأزمة الكبيرة.
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