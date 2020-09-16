شاهد: بشار المصري يُعلن عن الفائزين بمنحة مبادرة "عالأرض"

خاص دنيا الوطن - بهاء بركات

أعلن القائمون على مبادرة "عالأرض"، عن تقديم أول مجموعة منح بقيمة مليون شيكل للمباشرة في تنفيذ ستة مشاريع إبداعية تعزّز قدرة المواطن الفلسطيني على الصمود فوق أرضه المهدّدة بالاستيطان المتواصل والمتصاعد، وقد جاء ذلك، خلال حفل أقيم في الهواء الطلق، تماشياً مع إجراءات السلامة، في ساحة العلم الفلسطيني في مدينة روابي، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية من مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والأكاديمية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي.



وقال رجل الأعمال وصاحب فكرة مبادرة "عالأرض" بشار المصري لـ "دنيا لوطن"، إن هدف المبادرة هو تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه، وإننا كفلسطينيين يجب أن نساند ونساعد بعضنا البعض لأنه لن يساعدنا أحد، وواضح للجميع أن الكل تخلى عن الفلسطينيين، وبالتالي فلنتوحد جميعاً ونبقى على أراضينا، ونقاوم الاستيطان والاحتلال من أجل أن نصل إلى دولتنا المنشودة وللسلام العادل، ولن نقبل بسلامٍ باطل.





وأضاف المصري، أنه سيتم إطلاق الدورة الثانية لمنحة مبادرة "عالأرض" وقد تم بالفعل البدء باستقبال الطلبات منذ اليوم من أجل الاستفادة من مبادرة "عالأرض".



مبادرة "عالأرض" رأى فيها الكثيرون أفضل خطوة للرد على كل محاولات الضم ومصادرة الأراضي، بخاصةٍ في زمن يهرول فيه بعض العرب نحو مستنقع التطبيع.



ومن جهته، أشاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح (محمود العالول) لـ "دنيا الوطن"، بخطوة إطلاق مبادرة "عالأرض"، وجهود المصري، والفريق العامل معه بالمبادرة، بخاصة في ظل الظروف التي تحيط بالقضية الفلسطينية.



وأكد العالول، أن أفضل ردٍ على كل المشاريع التصفوية هو إطلاق هكذا مبادرات تعزز من صمود ووجود الفلسطيني على أرضه، كما توفر حياة كريمة له وتكشف الوجه القبيح للاحتلال أمام العالم أجمع.





من جانبه، أكد عضو لجنة التحكيم في مبادرة "عالأرض" إيهاب الجريري لـ "دنيا الوطن"، أن اختيار المشاريع الستة الفائزة، لم يأتي بمحضِ الصدفة، حيث اعتمدت اللجنة على معايير وشروطٍ واضحة للجميع، وأن من فاز بمنحة "عالأرض" قد استحق ذلك بجدارةٍ لاسيما أن المشاريع التي تم اختيارها كانت أهدافها واضحة، فيما يتعلق بتعزيز صمود المواطن على أرضه ومواجهة ومحاربة المشاريع الاستيطانية.



وبين يوسف حسونة، صاحب مشروع الخيام السياحية، لـ "دنيا الوطن" مشروع فريق "الخيام السياحية"، في بلدة العوجا شمال شرق أريحا، تشييد فندق من الخيام للإقامة المؤقتة؛ وذلك بهدف استقطاب السياحة الداخلية والخارجية الترفيهية، بما يساعد في منع تمدد المزرعة الاستيطانية، والتهام مزيد من الأراضي الفلسطينية في المنطقة، وتثبيت التجمعات البدوية، ودعم صمودها.



وتم خلال الحفل عرض فيديو قصير لكل من المشاريع الستة، وكانت هذه الفرق قد تجاوزت ثلاث مراحل تقييم، عملت خلالها على تطوير الأفكار وبلورتها؛ لتعزيز صمود أهالي المناطق التي ستُنفّذ فيها المشاريع.



