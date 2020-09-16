محافظ سلفيت يُصدر عدة قرارات بشأن فتح أو إغلاق بعض المدارس

كما قرر كميل فتح مدرسة ذكور سلفيت الثانوية، وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك).





رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، استمرار تعليق الدراسة في مدارس "زيتا جماعين"، بالإضافة إلى مدرسة "بنات مردة" الثانوية.كما شدد بعد التشاور مع جهات الاختصاص، على ضرورة الاستمرار بتعليق الدراسة في مدارس "قراوة بني حسان" على أن تستأنف الدراسة فيها يوم الأحد المقبل.