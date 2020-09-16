بدءاً من الخميس.. دعوات مقدسية للرباط في الأقصى وإعماره بالمصلين

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق نشطاء وشخصيات مقدسية تحذيرات من مخططات استيطانية، تقف خلفها جماعات الهيكل المتطرفة، تستهدف المسجد المبارك.



وأكد مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، أنه لا قرار بإغلاق المسجد، داعياً المقدسيين، وكل فلسطيني، يستطيع الوصول للأقصى إلى شد الرحال إليه والرباط فيه.



وشدد على أن الاحتلا،ل سيستغل الاتفاق "الإسرائيلي الإماراتي والبحريني" برعاية أمريكية، لمزيد من التنكيل بشعبنا الفلسطيني، وارتفاع وتيرة الاعتداءات على المسجد الأقصى، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية، أكدت بأن أبواب الأقصى مفتوحة، وعلى من يستطيع الوصول إليه ضمن الشروط الصحية والقانونية عمارته.