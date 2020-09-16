رابطة المولدات: سيتم إطفاء المولدات من السادسة صباح الخميس ولـ 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت رابطة المولدات المنتشرة بشوارع قطاع غزة، أنه سيتم إطفاء المولدات في الساعة السادسة من صباح يوم الخميس، ولمدة 24 ساعة.



وأرسلت الرابطة رسائل للمواطنين المشتركين لديها، قالت فيها: "اعتراضاً على قرار سلطة الطاقة، بتحديد سعر البيع، سيتم إطفاء المولدات غداً لـ 24 ساعة من يوم الخميس الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً ليوم الجمعة".



يأتي ذلك، بعدما أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن تسعيرة بيع كهرباء المولدات التجارية للمستهلكين بما لا يزيد عن 2.5 شيكل لكل كيلو وات، اعتباراً من 1 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.



وأكد رئيس رابطة أصحاب مولدات وشبكات قطاع غزة، حسام الموسة، اليوم الأربعاء، أن الرابطة لم يتم إبلاغها بأي قرارات من جهة رسمية أو غير رسمية، فيما يتعلق بسعر كيلو الكهرباء من المولدات المنتشرة بشوارع القطاع.



وأضاف في تصريحات لـ "دنيا الوطن": أننا فوجئنا من قبل سلطة الطاقة، بفرض تعرفة كيلو الكهرباء، بـ 2.5 شيكل، ونحن لا نعلم من الذي أصدر القرار، لذلك نحن سنتواصل مع سلطة الطاقة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وقال الموسة: نحن ندعم أي خطوة تخفف عن معاناة المواطن، ونشكر مثل هذه الخطوات، ولكن يجب على سلطة الطاقة تحديد أسعار المدخلات، كما حددت أسعار المخرجات، ونحن مع القانون.



وتابع: نحن نعترض على فرض السياسة، دون تقديم أي شيء، وإذا كان القرار أحادياً من جهة واحدة، سنضطر لإيقاف المولدات.