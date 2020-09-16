المالكي يطلع نظيره الفنزويلي على آخر التطورات السياسية

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رام الله - دنيا الوطن

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نظيره الفنزويلي خورخيه اريازا، عبر تقنية (فيديوكونفرنس)، على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، والتحديات الجسام التي يواجهها شعبنا الفلسطيني وقيادته، ضمن مساعي أميركية-إسرائيلية تهدف لتقويض أي فرص حقيقية لتكريس الدولة الفلسطينية على الأرض.



وتباحث المالكي مع نظيره الفنزويلي تداعيات الاتفاق الاماراتي-البحريني-الاسرائيلي وانعكاساته، مؤكدا انه رغم التغيرات الخطيرة التي يشهدها الموقف العربي الرسمي إزاء الصراع العربي-الاسرائيلي، وموقفه من التطبيع مع السلطة القائمة بالاحتلال، إلا أن شعبنا الفلسطيني سيبقى مرابطا على أرضه وسيمضي قدما في نضاله حتى نيل حريته، وبأن القيادة الفلسطينية تبحث بجدية وبدبلوماسية هادئة وحكيمة، جميع الخيارات المتاحة امامها للمرحلة المقبلة وهي تسعى لتوحيد الصف الفلسطيني، فجميع الاحزاب الفلسطينية متفقة على ذلك.



من جهته، جدد اريازا التزام فنزويلا، حكومة وشعبا، بدعم دولة فلسطين على جميع الاصعدة، وبأنها على استعداد تام لأخذ اي خطوة تدعم جهود القيادة الفلسطينية، مشدد على أن حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه غير قابلة للتصرف.



وأكد أن فنزويلا تواجه تحديات شبيهة فهي أيضا تتعرض الى محاولات أميركية استعمارية تهدف لزعزعة استقرارها، ولذلك تسعى الحكومة الفنزويلية إلى عقد حوار بناء مع المعارضة الفنزويلية من أجل تحقيق الاستقرار، الأمر الذي اشاد به المالكي، مشيرا الى ان فلسطين دائما تدعم الحوار من اجل الاستقرار والسلام لفنزويلا وشعبها.



وأكد الوزيران ضرورة تنسيق المواقف والجهود على الصعيد الثنائي ومتعدد الاطراف لما فيه مصلحة للشعبين الصديقين.