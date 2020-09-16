النخالة: المقاومة بغزة ردت على مشهد الذل بالبيت الأبيض ولا وجود لتهدئة ملزمة بالقطاع





وشدد على أنه لا وجود لتهدئة ملزمة للمقاومة في غزة، ونحن في حرب متواصلة واشتباك مستمر عند حدود القطاع.



وأكد النخالة أن متغيرات مهمة ستحدث في البيئة الفلسطينية لا سيما في الضفة الغربية، بعد الإجماع الفصائلي، مؤكداً أننا "ملتزمون بالبيان التوافقي الفلسطيني الأخير الذي يؤكد خيار المقاومة الجماهيرية الشعبية".



وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: إن الآفاق مفتوحة بعد اتفاق الفصائل الفلسطينية والهياكل العسكرية للمقاومة موجودة في الضفة الغربية، مؤكداً أن الدول التي وقعت اتفاقات مع الاحتلال في واشنطن لم تكن معنا في الأساس.



رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، مساء اليوم الأربعاء: إن المقاومة في جهوزية تامة دوماً، والمعنويات المقاومين مرتفعة، و"وحدات التصنيع والتسليح أعدت الكثير".وأضاف في تصريحات لقناة (الميادين): أنه لا خطوط حمراء في عمل المقاومة عند وقوع الحرب مع الاحتلال، مشيراً إلى أن "كل فلسطين هدف لصواريخ المقاومة إذا وقعت الحرب مع الاحتلال".وقال النخالة: إن المقاومة الفلسطينية في غزة ردت على مشهد الذل في البيت الأبيض، وخط المقاومة هو خيار الشعب الفلسطيني، مؤكداً أننا "في حرب مستمرة مع الاحتلال".