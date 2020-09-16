شاهد: جامعة النجاح الوطنية تعقد مؤتمراً بشأن انجازاتها

عقدت جامعة النجاح الوطنية اليوم الاربعاء مؤتمراً صحفياً بعنوان "جامعة النجاح الوطنية انجازات وتحديات" وذلك بحضور رئيس الجامعة أ.د ماهر النتشه ومختلف وسائل الاعلام في المحافظة.





وقال رئيس جامعة النجاح د. ماهر النتشة عن انجازات الجامعة والتحديات التي تواجهها، والتعليم الالكتروني الذي أصبح قائما في فلسطين وكل دول العالم، اضافة الى الحديث عن اقساط الطلبة في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون ، واليات دعم ومساندة الطلبة المحتاجين في الجامعة.





وأشار النتشة لـ "دنيا الوطن"، أن العام الدراسي 2019-2020 خاصة من بداية شهر اذار مارس الماضي كان من أصعب الفصول التي مرت على الجامعة بسبب انتشار فيروس كورونا في فلسطين، ان الفصل الدراسي الثاني بدأ مبكرا وعندما اعلنت حالة الطوارئ مضى على الفصل الدراسي 7 اسابيع ونتيجة لذلك اعلنت وزارة التعليم العالي الانتقال من التعليم الوجاهي للالكتروني. وذكر النتشة لدنيا الوطن أن اهم التحديات التي واجهت الطلبة والمدرسين على حد سواء خلال التعليم الالكتروني والتي من أبرزها مشكلة الكهرباء، وعدم توفر اجهزة حواسيب وحزم انترنت، لكن الجامعة عملت على توفير ذلك لعدد من الطلبة والمدرسين ، بالتعاون مع مجموعة الاتصالات. وعلى صعيد الاقساط والمنح أشار النتشة لدنيا الوطن الى ان الاقساط لم تتغير بل بقيت على ما هي عليه منذ عدة سنوات.





وأشار إلى أنه وبسبب الوضع الاقتصادي السيء فإن نسبة لا باس من الطلاب ليس لديهم قدرة على دفع الرسوم الجامعة. ونتيجة لذلك تم تقديم منح وقروض بنسبة حوالي 50% من عدد الطلبة اي ان 10030 طالب استفادوا من منح وقروض جزئية أوكلية، علاوة على استمرار منح التفوق ومنح ابناء الشهداء، وابناء العاملين.





وبين النتشة، أن على صعيد انجازات جامعة النجاح الوطنية في نطاق البرامج الاكاديمية 2019-2020، قال النتشه انه تم طرح اربعة برامج بكالوريوس وهي: التخدير والانعاش التقني، تعليم الجامعة والتربية الخاصة، تكتولوجيا التربية القلبية وهندسة الجيومتكس وجميعها برامج متميزة، وأن الخطة الاستراتيجية للجامعة في الفترة القادمة سيكون التركيز بشكل كبير على البرامج الطبية و(IT).





وأوضح أنه وعلى مستوى برامج الدكتوراة تم اعتماد برنامج اصول الدين، و العلوم المخبرية السريرية، وتكنولوجيا الطاقة المستدامة، ودكتوراة علم التعل والتعليم. وبالنسبة للماجستير كان هناك 10 برامج جديدة لمنح شهادة الماجستير في البرامج التالية: الادارة الرياضية، التمويل الاسلامي، الصيدلة المجتمعية، الذكاء الاصطناعي، الضبط والوقاية من الامراض المعدية، الكيمياء الحيوية، علم الادوية الاقتصاد المالي والمصرفي ، البحث السريري، الجيو متكس، الادب المقارن، وللبحث العلمي والابتكار أشاد النتشه بالانتاج البحثي والعلمي ووصفه بالمتميز جدا وذلك بالرغم من كل الظروف الصعبة. في العام 2019 انتاج بحثي بعدد 332 بحث في مجلات عالمية مبوبة في سكوفاس من اصل 997 بحث تم نشرها في جميع المؤسسات الاكاديمية. و بلغت نسبة الابحاث الصادرة من جامعة النجاح بالتشارك مع باحثين من الوطن العربي ودول اخرى ما نسبته 60% وهو امر في غاية الاهمية بالنسبة لتصنيف الجامعات. فيما يتعلق بمشاركة الباحثين الدولين مع باحثين من الجامعة.





وأشار النتشة أن الجامعة حصدت العديد من الجوائز وتطرق الى اهم جائزتين تم الحصول عليهما فقد حصل الزميل لؤي ابو سعود ومحي الدين العسالي مؤخرا من خلال المشاركة مع حوالي 30 دولة في العالم بالحصول على جائزة الميدالية الذهبية والفضية في رقم 1 تخصص الاثار ورقم 2 في الصيدلة. وايضا جائزة" Times Higher Education على نطاق قارة اسيا حيث كانت النجاح من افضل 8 جامعات في محور استراتيجيات التعليم والتعلم.









خاص دنيا الوطن - بهاء بركات