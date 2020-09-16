بعد 24 ساعة من اتفاق التطبيع.. إصابة عددٍ من موظفي البيت الأبيض بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، بأن عددًا من المسؤولين والموظفين في البيت الأبيض، أصيبوا بفيروس (كورونا).



وقالت الصحيفة: إن الأنباء الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية، تشير إلى إصابات بفيروس (كوفيد- 19)، فقد ثبت إصابة عدد من العاملين بالبيت الأبيض بفيروس (كورونا) بعد 24 ساعة فقط من مراسم توقيع اتفاقية السلام.



بدورها، أبلغت وزارة الصحة الإسرائيلية، وديوان نتنياهو جميع المراسلين، ممن كانوا على متن طائرة نتنياهو، أنه يجب عليهم العودة إلى المنزل فور هبوطها، والدخول في العزل حتى يتم إجراء تحقيق وبائي غدًا.



يذكر أن البيت الأبيض، رعى أمس الثلاثاء، اتفاق تطبيق العلاقات ما بين إسرائيل والإمارات والبحرين، حيث تم توقيع الاتفاقية.