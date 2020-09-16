مباشر | لقاءٌ مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح

دولي

بعد 24 ساعة من اتفاق التطبيع.. إصابة عددٍ من موظفي البيت الأبيض بفيروس (كورونا)

بعد 24 ساعة من اتفاق التطبيع.. إصابة عددٍ من موظفي البيت الأبيض بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، بأن عددًا من المسؤولين والموظفين في البيت الأبيض، أصيبوا بفيروس (كورونا).

وقالت الصحيفة: إن الأنباء الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية، تشير إلى إصابات بفيروس (كوفيد- 19)، فقد ثبت إصابة عدد من العاملين بالبيت الأبيض بفيروس (كورونا) بعد 24 ساعة فقط من مراسم توقيع اتفاقية السلام.

بدورها، أبلغت وزارة الصحة الإسرائيلية، وديوان نتنياهو جميع المراسلين، ممن كانوا على متن طائرة نتنياهو، أنه يجب عليهم العودة إلى المنزل فور هبوطها، والدخول في العزل حتى يتم إجراء تحقيق وبائي غدًا.

يذكر أن البيت الأبيض، رعى أمس الثلاثاء، اتفاق تطبيق العلاقات ما بين إسرائيل والإمارات والبحرين، حيث تم توقيع الاتفاقية.

أخبار ذات صلة

إسرائيل: غانتس يوعز لقيادة الجيش بإضافة 500 جندي للمساعدة في فرض الإغلاق

إسرائيل: غانتس يوعز لقيادة الجيش بإضافة 500 جندي للمساعدة في فرض الإغلاق

اتفاقات التطبيع مع الإمارات والبحرين.. هل تنقذ نتنياهو من السجن؟

اتفاقات التطبيع مع الإمارات والبحرين.. هل تنقذ نتنياهو من السجن؟

إيران: البحرين والإمارات تسعيان لمنح إسرائيل قواعد في الخليج

إيران: البحرين والإمارات تسعيان لمنح إسرائيل قواعد في الخليج

5.523 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

5.523 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

ناقض نفسه.. ترامب: فكرت باغتيال بشار الأسد لكن وزير الدفاع رفض

ناقض نفسه.. ترامب: فكرت باغتيال بشار الأسد لكن وزير الدفاع رفض

كوشنر يرد إن كانت السعودية من بين الدول الست التي ستنضم لاتفاق السلام

كوشنر يرد إن كانت السعودية من بين الدول الست التي ستنضم لاتفاق السلام

(كورونا) عالميا: 30 مليون إصابة والوفيات تقترب من المليون

(كورونا) عالميا: 30 مليون إصابة والوفيات تقترب من المليون

مجلس الأمن يطلب من غوتيريش تعيين مبعوث خاص للسلام في ليبيا

مجلس الأمن يطلب من غوتيريش تعيين مبعوث خاص للسلام في ليبيا

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

المالكي يطلع نظيره الفنزويلي على آخر التطورات السياسية

المالكي يطلع نظيره الفنزويلي على آخر التطورات السياسية

شاهد: جامعة النجاح الوطنية تعقد مؤتمراً بشأن انجازاتها

شاهد: جامعة النجاح الوطنية تعقد مؤتمراً بشأن انجازاتها

إصابة شاب من الخليل عقب تعرضه للطعن على يد مستوطنين بأراضي عام 48

إصابة شاب من الخليل عقب تعرضه للطعن على يد مستوطنين بأراضي عام 48

إصابة شاب من الخليل عقب تعرضه للطعن على يد مستوطنين

إصابة شاب من الخليل عقب تعرضه للطعن على يد مستوطنين

وكيل &#34;التنمية&#34; يبحث مع صندوق النفقة تجسيد العلاقة التشاركية في قطاع الحماية

وكيل "التنمية" يبحث مع صندوق النفقة تجسيد العلاقة التشاركية في قطاع الحماية

غنيم يبحث مع البنك الدولي التطور في تنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية

غنيم يبحث مع البنك الدولي التطور في تنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية

مصطفى البرغوثي: يجب تطوير وتوسيع المقاومة الشعبية

مصطفى البرغوثي: يجب تطوير وتوسيع المقاومة الشعبية

قلقيلية: تعافي 29 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)

قلقيلية: تعافي 29 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)

منوعات

متابع يفاجىء هيفاء حسين بقوله: &#34;متزوجة واحد قد ابوك”.. فكيف ردت عليه؟

متابع يفاجىء هيفاء حسين بقوله: "متزوجة واحد قد ابوك”.. فكيف ردت عليه؟

بعد الختام.. أجمل إطلالات مهرجان البندقية 2020

بعد الختام.. أجمل إطلالات مهرجان البندقية 2020

شاهد: أفضل أفلام 2020.. السينما تتحدى (كورونا)

شاهد: أفضل أفلام 2020.. السينما تتحدى (كورونا)

صور: ستيفاني صليبا تظهر بملابس جريئة بالبندقية

صور: ستيفاني صليبا تظهر بملابس جريئة بالبندقية

شاهد: أنغام تحسم الجدل حول زواجها من هاني فرحات

شاهد: أنغام تحسم الجدل حول زواجها من هاني فرحات

شاهد: كريم العراقي في أبوظبي للعلاج من مرض السرطان

شاهد: كريم العراقي في أبوظبي للعلاج من مرض السرطان

إحالة قضية محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة سارة الطباخ إلى الخبراء

إحالة قضية محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة سارة الطباخ إلى الخبراء

شاهد: بعد جدل عملية التجميل.. أحمد سعد يوضح وريم البارودي تنفي

شاهد: بعد جدل عملية التجميل.. أحمد سعد يوضح وريم البارودي تنفي

شاهد آخر تطورات قضية اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بسبب ترويعهما لطفلتهما

شاهد آخر تطورات قضية اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بسبب ترويعهما لطفلتهما

شاهد: رحيل مبكر لمخرج &#34;من سيربح المليون&#34; الأردني إياد قاسم

شاهد: رحيل مبكر لمخرج "من سيربح المليون" الأردني إياد قاسم

عربي

الحريري يُهاجم حزب الله وحركة أمل بسبب وزارة المال

الحريري يُهاجم حزب الله وحركة أمل بسبب وزارة المال

الكشف عن غاز جديد فى مصر

الكشف عن غاز جديد فى مصر

شاهد.. أبوغزاله: نحن على موعد مع 4 أو5 موجات لـ (كورونا)

شاهد.. أبوغزاله: نحن على موعد مع 4 أو5 موجات لـ (كورونا)

لم تذكر الدولة الفلسطينية.. طالع بنود اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل

لم تذكر الدولة الفلسطينية.. طالع بنود اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل