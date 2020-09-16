إصابة شاب من الخليل عقب تعرضه للطعن على يد مستوطنين بأراضي عام 48

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب من مدينة دورا جنوب محافظة الخليل، بجروح عقب تعرضه للطعن على يد مجموعة من المستوطنين، أثناء عمله داخل أراضي عام 48، اليوم الأربعاء.



وقالت مصادر محلية: إن الشاب عيسى زياد أبو هليل (30 عاما) من مدينة دورا، أصيب بجروح متوسطة عقب تعرضه للطعن من قبل مجموعة من المستوطنين أثناء عمله داخل أراضي عام 48، حيث تعرض لعدة طعنات في رقبته وأنحاء مختلفة من جسده، وتم نقله إلى مستشفى "أسدود" لتلقي الإسعاف، ووصفت حالته بالمستقرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).