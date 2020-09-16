نقيب المقاولين: المشاريع بغزة متوقفة بسبب رفض موظفي مؤسسة (يونوبس) العودة للعمل

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد أسامة كحيل، نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، أنه عندما عادت شركات المقاولات للعمل، هناك مقاولين أنجزوا بعض المشاريع، ولكن مشاريع أخرى تحتاج إلى المواد التي تمر عبر نظام (السيستم) من خلال مؤسسة (يونوبس)، إحدى أذرع الامم المتحده للرقابه على المواد اللازمه لاعادة الاعمار.



وقال كحيل لـ"دنيا الوطن": "عندما جاء المقاولون لصب الباطون في المباني، كان لابد من حضور موظفي مؤسسة (يونوبس) للإشراف على عملية خلط الباطون في المصنع، والتأكد من نزوله للمشروع، ولكن الموظفين رفضوا ممارسة عملهم بالاشراف على المشاريع".



وأضاف: "تحدثنا مع موظفي مؤسسة (يونوبس) وأخبرناهم بتداعيات قرارهم، فأخبرونا بأن ليس لديهم قراراً بالعمل، وقد أرسلت لهم كتاباً رسمياً بالتداعيات، وحملتهم المسؤولية الكاملة، وأخبرتهم بأن الحكومة في قطاع غزة سمحت بالعودة إلى العمل، ونحن متجهون للتعايش، ولكن الإعاقة، بسبب آلية رقابة الامم المتحدة للاعمار".



وأشار كحيل، إلى أنه اذا استمرت مؤسسة (يونوبس) في عدم عودة موظفيها للعمل في المشاريع، فلن يستطيع المقاول استكمال عمله بدون هذه الرقابة، لأنه إذا عمل بدون الرقابة سيعرض نفسه لوضع اسمه على القائمة السوداء عند الجانب الاسرائيلي، وبالتالي تحرم شركته من دخول البضائع إليها.



في السياق، قال نقيب المقاولين: "هذه رسالة لميلادينوف بأننا تغلبنا على العوائق، ووضعنا برامجاً للعودة للعمل وللتعايش مع فيروس (كورونا)، للحفاظ على عمال المياومة، ولكن اجراءات اليونوبس المعقدة والرافضة للعودة للعمل، تعيق تنفيذ الاعمال، وبالتالي لا زالت متوقفة المشاريع بسبب هذه الاجراءات".



وأشار إلى أنه تم توجه عدة رسائل في السابق، إلى ميلادينوف، لالغاء نظام (السيستم)، لأنه يعيق عملية الاعمار والتنمية، وبالتالي في ظل الظروف الصعبة فإن النظام يزيد من تعقيدها.