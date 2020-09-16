وكيل "التنمية" يبحث مع صندوق النفقة تجسيد العلاقة التشاركية في قطاع الحماية

بحث وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك بلقاء بمقر الوزارة مساء اليوم الاربعاء مع مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني فاطمة المؤقت التعاون المشترك في قطاع الحماية الاجتماعية.



ووضع الديك وفد صندوق النفقة في صورة البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة في إطار الحماية والرعاية الاجتماعية، مؤكداً أن هذا القطاع بحاجة إلى تشاركية بين كافة مكونات المجتمع لتلبية الاحتياجات له ودعمه للقيام بالدور المنوط به على أوسع نطاق.



ويهدف هذا اللقاء إلى تجسيد العلاقة التشاركية بين الصندوق والوزارة في قطاع الحماية، وذلك لضمان الاستمرارية في تقديم خدمات شمولية نوعية للأسر الأكثر انكشافا خلال فترة جائحة (كوفيد-19).





وتطرق لبناء استراتيجيات وطنية تنسجم والواقع الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي والقانوني في هذه الفترة العصبية التي تمر بها البلاد.



ومن جانبها اكدت المؤقت على ضرورة متابعة العمل بين الصندوق والوزارة، والنهوض سويا بهذا القطاع الهام.



وقد حضر اللقاء مدیر مكتب رئیس الصندوق دیانا أبو شلبك، ومدیر الإدارة العامة للتخطیط والتطویر سھام رشید، وهديل ربعي مدير الدائرة القانونية في الصندوق.

رام الله - دنيا الوطن