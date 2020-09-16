الجيش الإسرائيلي يقرر تعزيز قوات الدفاع الجوي وتزويد بطاريات القبة الحديدية حول غزة

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رام الله - دنيا الوطن

عزز الجيش الإسرائيلي مناطق غلاف غزة، ببطاريات قبة حديدية إضافية تحسبًا لتجدد إطلاق صواريخ على غرار تلك التي أطلقت على أسدود وعسقلان وغلاف غزة الليلة الماضية.



وفق موقع (واللا) فقد قرر الجيش كذلك تعزيز قوات الدفاع الجوي في الجنوب.



يشار إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، قال في وقت سابق: إنه إذا استمرت حماس في إطلاق الصواريخ، فإن ردنا الليلة الماضية كان مجرد غيض من فيض.