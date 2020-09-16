سفير صربيا باليونان: موقفنا ثابت من الاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد سفير صربيا لدى اليونان دوسان سباسويفيتش موقف بلاده الثابت من الاعتراف القائم بدولة فلسطين منذ عام 1988، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة امتدادا لاعتراف يوغسلافيا السابق والتزام صربيا بذلك.



وشدد سباسويفيتش خلال لقائه سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، على العلاقة الممتازة التي تربط بلاده بسفارة دولة فلسطين وسفيرها هناك، وتمسك بلاده بقرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى تفاصيل الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة على بلاده لنقل سفارتها الى القدس.



وأشاد السفير الصربي بعلاقات الصداقة بين فلسطين وصربيا الرغبة الدائمة في تعزيزها وتمتين أواصر التعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين.



من جهته، استعرض السفير طوباسي المستجدات والاوضاع السياسية في صربيا وفلسطين، إضافة إلى استعراض الحالة القائمة في منطقتي الشرق الأوسط والبلقان في إطار المتغيرات السياسية المتسارعة بالعالم.



ووضع السفير طوباسي نظيره الصربي في صورة تفاصيل المحاولات الأميركية والإسرائيلية في احياء ما يسمى بصفقة القرن، وما يجري من اتفاقيات تطبيع مع دولة الاحتلال وارتباطها بسياسات الضم والاستيطان وأثر ذلك على تقويض المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في حرية واستقلال شعبنا الفلسطيني وكفاحه من أجل حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال كجريمة مستمرة.