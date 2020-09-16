شؤون فلسطينية

سفير صربيا باليونان: موقفنا ثابت من الاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية

رام الله - دنيا الوطن
أكد سفير صربيا لدى اليونان دوسان سباسويفيتش موقف بلاده الثابت من الاعتراف القائم بدولة فلسطين منذ عام 1988، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة امتدادا لاعتراف يوغسلافيا السابق والتزام صربيا بذلك.

وشدد سباسويفيتش خلال لقائه سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، على العلاقة الممتازة التي تربط بلاده بسفارة دولة فلسطين وسفيرها هناك، وتمسك بلاده بقرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى تفاصيل الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة على بلاده لنقل سفارتها الى القدس.

وأشاد السفير الصربي بعلاقات الصداقة بين فلسطين وصربيا الرغبة الدائمة في تعزيزها وتمتين أواصر التعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين.

من جهته، استعرض السفير طوباسي المستجدات والاوضاع السياسية في صربيا وفلسطين، إضافة إلى استعراض الحالة القائمة في منطقتي الشرق الأوسط والبلقان في إطار المتغيرات السياسية المتسارعة بالعالم.

ووضع السفير طوباسي نظيره الصربي في صورة تفاصيل المحاولات الأميركية والإسرائيلية في احياء ما يسمى بصفقة القرن، وما يجري من اتفاقيات تطبيع مع دولة الاحتلال وارتباطها بسياسات الضم والاستيطان وأثر ذلك على تقويض المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في حرية واستقلال شعبنا الفلسطيني  وكفاحه من أجل حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال كجريمة مستمرة.

أخبار ذات صلة

وكيل &#34;التنمية&#34; يبحث مع صندوق النفقة تجسيد العلاقة التشاركية في قطاع الحماية

وكيل "التنمية" يبحث مع صندوق النفقة تجسيد العلاقة التشاركية في قطاع الحماية

مسؤول إسرائيلي سابق يطالب باغتيال هنية والسنوار والضيف

مسؤول إسرائيلي سابق يطالب باغتيال هنية والسنوار والضيف

الجيش الإسرائيلي يقرر تعزيز قوات الدفاع الجوي وتزويد بطاريات القبة الحديدية حول غزة

الجيش الإسرائيلي يقرر تعزيز قوات الدفاع الجوي وتزويد بطاريات القبة الحديدية حول غزة

غنيم يبحث مع البنك الدولي التطور في تنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية

غنيم يبحث مع البنك الدولي التطور في تنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية

مصطفى البرغوثي: يجب تطوير وتوسيع المقاومة الشعبية

مصطفى البرغوثي: يجب تطوير وتوسيع المقاومة الشعبية

قلقيلية: تعافي 29 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)

قلقيلية: تعافي 29 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)

&#34;الديمقراطية&#34; تواصل حملاتها التطوعية والتوعوية لمساعدة المزارعين ودعم المواطنين ومواجهة (كورونا)

"الديمقراطية" تواصل حملاتها التطوعية والتوعوية لمساعدة المزارعين ودعم المواطنين ومواجهة (كورونا)

غانتس يُهدد حماس: قصفُنا الليلة الماضية كان غيض من فيض

غانتس يُهدد حماس: قصفُنا الليلة الماضية كان غيض من فيض

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

وكيل &#34;التنمية&#34; يبحث مع صندوق النفقة تجسيد العلاقة التشاركية في قطاع الحماية

وكيل "التنمية" يبحث مع صندوق النفقة تجسيد العلاقة التشاركية في قطاع الحماية

غنيم يبحث مع البنك الدولي التطور في تنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية

غنيم يبحث مع البنك الدولي التطور في تنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية

مصطفى البرغوثي: يجب تطوير وتوسيع المقاومة الشعبية

مصطفى البرغوثي: يجب تطوير وتوسيع المقاومة الشعبية

قلقيلية: تعافي 29 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)

قلقيلية: تعافي 29 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)

&#34;الديمقراطية&#34; تواصل حملاتها التطوعية والتوعوية لمساعدة المزارعين ودعم المواطنين ومواجهة (كورونا)

"الديمقراطية" تواصل حملاتها التطوعية والتوعوية لمساعدة المزارعين ودعم المواطنين ومواجهة (كورونا)

&#34;الصحة&#34; بغزة: أجرينا مسحات عشوائية في كافة مناطق القطاع

"الصحة" بغزة: أجرينا مسحات عشوائية في كافة مناطق القطاع

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تتلف خمسة أطنان بزر شمس بمعبر كرم أبو سالم

"الاقتصاد" بغزة تتلف خمسة أطنان بزر شمس بمعبر كرم أبو سالم

إغلاق مبنى محكمة رام الله يوم غدٍ بهدف التعقيم

إغلاق مبنى محكمة رام الله يوم غدٍ بهدف التعقيم

منوعات

متابع يفاجىء هيفاء حسين بقوله: &#34;متزوجة واحد قد ابوك”.. فكيف ردت عليه؟

متابع يفاجىء هيفاء حسين بقوله: "متزوجة واحد قد ابوك”.. فكيف ردت عليه؟

بعد الختام.. أجمل إطلالات مهرجان البندقية 2020

بعد الختام.. أجمل إطلالات مهرجان البندقية 2020

شاهد: أفضل أفلام 2020.. السينما تتحدى (كورونا)

شاهد: أفضل أفلام 2020.. السينما تتحدى (كورونا)

صور: ستيفاني صليبا تظهر بملابس جريئة بالبندقية

صور: ستيفاني صليبا تظهر بملابس جريئة بالبندقية

شاهد: أنغام تحسم الجدل حول زواجها من هاني فرحات

شاهد: أنغام تحسم الجدل حول زواجها من هاني فرحات

شاهد: كريم العراقي في أبوظبي للعلاج من مرض السرطان

شاهد: كريم العراقي في أبوظبي للعلاج من مرض السرطان

إحالة قضية محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة سارة الطباخ إلى الخبراء

إحالة قضية محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة سارة الطباخ إلى الخبراء

شاهد: بعد جدل عملية التجميل.. أحمد سعد يوضح وريم البارودي تنفي

شاهد: بعد جدل عملية التجميل.. أحمد سعد يوضح وريم البارودي تنفي

شاهد آخر تطورات قضية اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بسبب ترويعهما لطفلتهما

شاهد آخر تطورات قضية اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بسبب ترويعهما لطفلتهما

شاهد: رحيل مبكر لمخرج &#34;من سيربح المليون&#34; الأردني إياد قاسم

شاهد: رحيل مبكر لمخرج "من سيربح المليون" الأردني إياد قاسم

عربي

الحريري يُهاجم حزب الله وحركة أمل بسبب وزارة المال

الحريري يُهاجم حزب الله وحركة أمل بسبب وزارة المال

الكشف عن غاز جديد فى مصر

الكشف عن غاز جديد فى مصر

شاهد.. أبوغزاله: نحن على موعد مع 4 أو5 موجات لـ (كورونا)

شاهد.. أبوغزاله: نحن على موعد مع 4 أو5 موجات لـ (كورونا)

لم تذكر الدولة الفلسطينية.. طالع بنود اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل

لم تذكر الدولة الفلسطينية.. طالع بنود اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل