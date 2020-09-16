دولي

إسرائيل: غانتس يوعز لقيادة الجيش بإضافة 500 جندي للمساعدة في فرض الإغلاق

إسرائيل: غانتس يوعز لقيادة الجيش بإضافة 500 جندي للمساعدة في فرض الإغلاق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أوعز وزير الجيش الإسرائيلي، بين غانتس إلى قيادة الجيش بإضافة 500 جندي إلى وحداتها التي ستساعد الشرطة على فرض الإغلاق الصحي المقرر بعد غد الجمعة، مما يضاعف عدد الجنود المكلفين بهذه المهمة.

وينضم هؤلاء الجنود إلى الآلاف من قيادة الجبهة الداخلية، والذين تم نشرهم في مختلف انحاء إسرائيل، لضمان تقيد المواطنين بقرار الإغلاق.

وأعلنت الشرطة أنها ستواصل مساء اليوم تطبيق قيود (كورونا)، وخاصة تلك المتعلقة بمنع التجمهر، وأشارت إلى انها قامت خلال الأيام الثلاثة الماضية بفض احتفالات بمشاركة مئات الأشخاص في الناصرة والزرازير وطمرة. 

وحذرت الشرطة من أن عدم التقيّد بالتعليمات يعرض حياة الجمهور للخطر، وف ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقد حررت الشرطة خلال 24 الساعة الماضية، نحو 1400 مخالفة بحق مواطنين وأصحاب محلات تجارية قاموا بخرق التعليمات المرعية الهادفة الى مكافحة جائحة (كورونا).

وحُررت معظمها بسبب عدم ارتداء الأقنعة الواقية في الحيز العام، كما غرمت الشرطة 36 شخصا انتهكوا الحجر الصحي وأصدرت أوامر بإغلاق خمس محلات تجارية لعدم تقيد أصحابها بالتعليمات الوقائية.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي، قد صادق مساء الأحد بعد جلسة استمرت عدة ساعات، على فرض إغلاق شامللمدة ثلاثة أسابيع بدءاً من الساعة الثانية بعد ظهر يوم الجمعة المقبل، عشية عيد راس السنة العبرية.

وسيُحظر على المجمعات التجارية والفنادق وبرك السباحة وغرق اللياقة البدنية فتح أبوابها، وتقرر مع ذلك السماح بفتح أماكن العمل طبقا لقيود الشارة البنفسجية ولكن دون استقبال الجمهور، كما يشمل الإغلاق تعطيل جهاز التعليم، ويُسمح للجمهور بالابتعاد عن منازلهم لمسافة أقصاها 500 متر.

وقد سجلت منذ أمس اكثر من 5500 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

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