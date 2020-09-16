غنيم يبحث مع البنك الدولي التطور في تنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية



كما تم بحث التطورات في عملية اعداد البرنامج الوطني لتطوير مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في اطار تحسين كفاءة مزودي الخدمات و رفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين نحو انشاء مرافق مياه اقليمية.



وثمن دعم البنك الدولي في عملية التخطيط لتحديد أولويات الاستثمار في الضفة الغربية من خلال دعم سلطة المياه في اعداد الخطط الشمولية وتحديد أولويات الاستثمار و اعداد التصاميم اللازمة مؤكدأ على أهمية المشروع لتطوير ادارة المياه على مستوى الجملة بكفاءة في الضفة الغربية في ظل محدودية كميات

المياه وشحها.





كما ثمن السيد شانكار التوجهات و السياسات المتخذة من قبل رئيس سلطة المياه لتطوير قطاع المياه مؤكدا دعم البنك الدولي كشريك رئيسي لتطوير هذا القطاع الحيوي وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لهذا القطاع.

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم وعبر النظام المرئي مدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، حيث بحث معه آخر التطورات في تنفيذ و تجهيز البرامج التطويرية لقطاع المياه.وأكد على الدور الاستراتيجي للبنك الدولي في تطوير قطاع المياه من خلال المشاريع النوعية التي يتم اعدادها و تنفيذها في قطاع غزة والضفة الغربية.وبحث الاجتماع التطور في تنفيذ عدد من المشاريع على رأسها مشروع الاعمال المصاحبة في منطقة وسط و جنوب غزة لانشاء الخط الناقل لمحطة التحلية المركزية والجانب المؤسسي لإدارة وتشغيل البنية التحتية على أكمل وجه حال استكمال المشروع، إضافة إلى مشروع نظام ادارة الصرف الصحي والذي يتضمن تشغيل محطة المعالجة الطارئة شمال غزة خلال السنوات القادمة وتطوير عملية ادارة و تشغيل المحطة بشكل كفؤ و مستدام.