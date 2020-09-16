قلقيلية: تعافي 29 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت محافظة قلقيلية مساء اليوم الأربعاء، إن الفحوصات التي كانت تنتظر نتائجها، وعددها 40، ظهرت جميعها غير مصابة.
وسجلت المحافظة في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، تعافي 29 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا).
وبذلك يصبح مجموع الإصابات النشطة حتى اليوم 463 إصابة نشطة.
قالت محافظة قلقيلية مساء اليوم الأربعاء، إن الفحوصات التي كانت تنتظر نتائجها، وعددها 40، ظهرت جميعها غير مصابة.
وسجلت المحافظة في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، تعافي 29 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا).
وبذلك يصبح مجموع الإصابات النشطة حتى اليوم 463 إصابة نشطة.
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