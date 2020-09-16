قلقيلية: تعافي 29 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)



وسجلت المحافظة في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، تعافي 29 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا).



وبذلك يصبح مجموع الإصابات النشطة حتى اليوم 463 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية مساء اليوم الأربعاء، إن الفحوصات التي كانت تنتظر نتائجها، وعددها 40، ظهرت جميعها غير مصابة.