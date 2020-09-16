"الديمقراطية" تواصل حملاتها التطوعية والتوعوية لمساعدة المزارعين ودعم المواطنين ومواجهة (كورونا)













رام الله - دنيا الوطنتواصل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بكافة منظماتها في محافظات قطاع غزة، للأسبوع الثالث، حملات التطوع والتوعية والوقاية والسلامة الصحية لمواجهة فيروس (كورونا).حيث نظم قطاع المزارعين في كتلة الوحدة العمالية يوماً تطوعياً لمساعدة المزارعين وإسنادهم خلال عملهم في حقولهم الزراعية في المحافظة الوسطى، مع مراعاة إجراءات السلامة والوقاية الصحية لمواجهة الفيروس.وأوضح مزارعو كتلة الوحدة العمالية وقوفهم إلى جانب المزارعين في فلاحة أراضيهم وقطف محاصيلهم ودعم صمودهم على أرضهم وفي حقولهم الزراعية في الوقت الذي يواصل الاحتلال تدميرها عبر اغراقها بالمياه العادمة ورشها بالمبيدات الكيميائية.وفي سياق متصل، واستكمالاً لحملات التوعية والتعقيم، نفذت كتلة الوحدة العمالية في محافظة غرب غزة يوماً تطوعياً لمواجهة فيروس (كورونا) في تعقيم شوارع وأزقة حي الصبرة بمدينة غزة وتوفير أدوات السلامة والوقاية الصحية للمواطنين.وشددت الكتلة على أهمية العمل التطوعي في تعزيز صمود المزارعين والمواطنين الفلسطينيين على أرضهم وفي وطنهم، وفي تقديم الخدمات والتسهيلات وفق الإمكانيات المتاحة.فيما أطلق اتحادا لجان العمل النسائي ولجان الطلبة الثانويين "الطالبات" حملة تطوع لمواجهة (كورونا) بتوزيع كمامات ومواد معقمة على منازل المواطنين بحي الشجاعية شرقي محافظة غزة إلى جانب توعية المواطنين من مخاطر الوباء. موضحين أهمية العمل الطوعي في رفع مستوى الوعي لدى النساء في المنازل والأحياء الشعبية المكتظة بالمواطنين.