شؤون فلسطينية

غانتس يُهدد حماس: قصفُنا الليلة الماضية كان غيض من فيض

غانتس يُهدد حماس: قصفُنا الليلة الماضية كان غيض من فيض
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس: إنه إذا استمرت حركة حماس في إطلاق الصواريخ، فإن الرد الإسرائيلي سيكون أقوى من أي وقت سابق.

وأضاف غانتس، في تصريحات نقلتها القناة 13 في إسرائيل: "ردنا الليلة الماضية كان مجرد غيض من فيض مما لدينا من قوة، وستلمس حركة حماس ذلك حال استمر إطلاق الصواريخ على إسرائيل".

وذكر أنه "في أمسية السلام التاريخية ، تلقينا تذكيرًا من أعدائنا بأنه يجب علينا دائمًا أن نكون أقوياء ومتنبهين لحماية شعب إسرائيل في كل ساحة وفي جميع الأوقات - وسنفعل ذلك ".

يشار إلى أن غانتس توقع اندلاع مواجهات في الضفة الغربية وقطاع غزة عقب توقيع اتفاقات التطبيع الإماراتي والبحريني مع إسرائيل.

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