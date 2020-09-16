شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: أجرينا مسحات عشوائية في كافة مناطق القطاع

"الصحة" بغزة: أجرينا مسحات عشوائية في كافة مناطق القطاع
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
قال نائب مدير عام الرعاية الأولية، مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة، مجدي ضهير: إن فرق التقصي الوبائي بالوزارة عمدت إلى إجراء مسحات عشوائية للكشف عن فيروس (كورونا)، وتحديد مناطق انتشاره في مختلف مناطق القطاع.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، أن فرق التقصي الوبائي بالوزارة عمدت إلى إجراء مسحات عشوائية للكشف عن الفيروس، وتحديد مناطق انتشاره في مختلف مناطق القطاع.

وشدد ضهير على أن طواقم التقصي الوبائي أجرت المسحات العشوائية على الفئات الأكثر خطراً في التعرض للإصابة حيث يتم إجراؤها على السائقين العموميين والعاملين في المخابز والمطاعم والمتاجر التي تم افتتاحها ضمن إجراءات التخفيف في بعض المناطق وذلك ضمن مرحلة الاستجابة التي يعيشها القطاع.

وأكد نائب مدير عام الرعاية الأولية، مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة، أن فرق التقصي الوبائي تتعمد التأخر في أخذ العينات من المخالطين للحالات المصابة بفيروس (كورونا) عقب حجرها وذلك لضمان دقة نتائج الفحوصات المأخوذة منهم.

وتابع: أن سبب التأخير يعود إلى أن الفيروس لا يظهر في الأيام الأولى من دخوله إلى جسم المصاب حيث تظهر غالباً النتائج على أنها سلبية، لافتاً إلى أنه يتم أخذ المسحات من المخالطين بعد أسبوع من تاريخ المخالطة وذلك ضمن إجراءات مدروسة ووفقاً للبروتوكولات الصحية التي تم اقرارها.

وقال ضهير: إنه فور ظهور النتيجة يتم ادخالها إلى قاعدة محوسبة ويتم إرسال رسالة قصيرة بالنتيجة سواء إن كانت سلبية أو إيجابية وضمن حزمة من الإجراءات، حيث يتم إجراء العزل في المستشفى المخصص في حال كانت النتيجة إيجابية أو يتم الحجر في حالة كان المواطن مخالطاً للإصابة.

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