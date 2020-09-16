"الاقتصاد" بغزة تتلف خمسة أطنان بزر شمس بمعبر كرم أبو سالم



وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في بيان لها اليوم، أن طواقم التفتيش بالمعبر وخلال عملية التفتيش والمراقبة على كافة السلع والبضائع الواردة عبر المعبر التجاري، ضبطت كميات من البزر غير صالحة للاستخدام.



وقال مدير معبر كرم أبو سالم بوزارة الاقتصاد الوطني، أحمد مسلم، بعد فحص ومعاينة البزر تبين أن الكميات فاسدة وغير مطابقة للمواصفات الفلسطينية.



واكد، أنه تم إتلاف البزر على أرض المعبر من خلال جرشها وبتحويل لعلف حيواني.



وعقد مسلم اجتماعاً لكافة طواقم التفتيش في المعبر لمناقشة العديد من الإجراءات الواجب مراعاتها في ظل جائحة (كورونا).



وأجرى مدير عام التجارة والمعابر، رامي أبو الريش جولة تفقدية على الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم، للاطلاع على سير العمل في المعبر، مثمناً جهود الموظفين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.









رام الله - دنيا الوطنأتلفت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، خمسة أطنان بزر شمس بمعبر كرم أبو سالم، جنوب شرق القطاع.