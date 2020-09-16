معروف: التسعيرة التي حددتها سلطة الطاقة لأصحاب المولدات التجارية ستكون ملزمة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، أن التسعيرة التي حددتها سلطة الطاقة لأصحاب المولدات التجارية، لبيع كهرباء المولدات التجارية بغزة، ستكون ملزمة لأصحاب المولدات خاصة وانها وضعت بعد دراسة كافة الابعاد وأن هناك من يعمل فعلاً وفق هذه التسعيرة، ومنذ بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، سيتم انفاذ هذا القرار عبر جهات الاختصاص الميدانية.



وقال معروف: إنه بدءًا من الأسبوع المقبل ستقوم لجان فنية بزيارة ميدانية لمواقع هذه المولدات لمعاينتها وتسليمهم اخطارات بضرورة تصويب أوضاعهم وفق النظام المُقر، والتزامهم بالتسعيرة المقرة من قبل سلطة الطاقة.



وأضاف: منذ شهور ماضية جرى عمل دؤوب على مستوى سلطة الطاقة والحكم المحلي ووزارة الاقتصاد، وشكلت لجنة فنية لدراسة كل ما يتعلق بهذه المولدات.



وأكد معروف أنه جرى التوصل لنظام سمي بنظام المولدات الخاصة، يتحدث عن أكثر من جانب يشمل اجراءات السلامة والجوانب الفنية، إضافة إلى تحديد تعرفة الكهرباء الصادرة عن هذه المولدات.



وأشار إلى أن النظام يراعي مصلحة أصحاب المولدات ويحقق المصلحة للمواطن وعدم الإضرار به من خلال إجراءات السلامة وتحديد السعر.



وتابع: تواصلنا طويلا مع أصحاب المولدات وكان هناك نقاش كبير معهم طوال الفترة الماضية وتطبيق هذا النظام سيكون في الاول من أكتوبر القادم.



وختم سلامة معروف، حديثه، بالقول: هناك فترة ثلاثة شهور لتوثيق الأوضاع القانونية لأصحاب المولدات من حيث اتمام إجراءات الترخيص الخاصة بالمولدات واتمام اشتراطات السلامة الفنية ونهيب بأصحاب المولدات بأن يقوموا بتصويب أوضاعهم.



وكانت سلطة الطاقة في قطاع غزة أعلنت اليوم الأربعاء، عن تسعيرة بيع كهرباء المولدات التجارية للمستهلكين بما لا يزيد عن 2.5 شيكل لكل كيلو وات، اعتباراُ من 1 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.