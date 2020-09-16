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شؤون فلسطينية

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) بالمحافظة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الأربعاء، بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة.

وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن الحالة الأولى لطبيب من سلفيت، وهو محجور، والثانية في "اسكاكا" محجورة، وليست مخالطة.

في السياق، أعلن كميل أنه بالتوافق مع محافظ رام الله والبيره، تم الإغلاق الكامل بين محافظة سلفيت، ومناطق "بني زيد" الغربية والشرقية، وذلك نظراً لازدياد أعداد الإصابات هناك.

وأضاف المحافظن أنه بناءً على هذا القرار، يحظر على أبناء هذه المناطق دخول محافظة سلفيت.

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