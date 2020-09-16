قلقيلية: 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة



وبلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس حتى صباح اليوم بالمحافظة، 21 إصابة، وهي موزعة بواقع 13 في المدينة، و"حبلة" بواقع إصابة واحدة، و"الفندق" ثلاث إصابات، و"جنصافوط" ثلاث إصابات، و"باقة الحطب" إصابة واحدة.



وبذلك يبلغ مجموع الإصابات النشطة حتى صباح اليوم الأربعاء في المحافظة، 492 إصابة نشطة، فيما هناك عدد من العينات ننتظر نتائجها.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية اليوم الأربعاء، إحصائيةً للإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، في المحافظة.