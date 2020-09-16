المعاهد الأزهرية تعلن فتح باب التسجيل للمنحة الأزهرية المقدمة من مشيخة الأزهر بمصر



وقالت المعاهد الأزهرية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن على الطلبة الراغبين بالتسجيل الاتصال على جوال أ. د. علي رشيد النجار- عميد المعاهد الأزهرية- رقم (0599603913)، وذلك لمدة أربعة أيام من تاريخ 16/9/2020م حتى 19/9/2020م.



رام الله - دنيا الوطنتعلن الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين عن فتح باب التسجيل للمنحة الأزهرية المقدمة من مشيخة الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية للطلبة الناجحين بالمعاهد الأزهرية بقطاع غزة في العام الدراسي 2019/2020 للدراسةبجامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية.