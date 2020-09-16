بشروط.. "الأشغال" بغزة تسمح بعودة عمل شركات المقاولات

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سمحت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، لشركات المقاولات بالعودة للعمل في المناطق المفتوحة التي لا تخضع لمنع الحركة مع الالتزام بالإجراءات الصحية والأمنية لمواجهة فيروس (كورونا).



جاء ذلك عبر رسالة من وكيل الوزارة، ناجي سرحان، موجهة لنقيب المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة أسامة كحيل، تتضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين في مواقع العمل.



ويشترط السماح بعودة العمل: منع تواجد كبار السن والمرضى ومن يعانون من أعراض الانفلونزا أو أي أمراض للجهاز التنفسي داخل موقع العمل، والالتزام بوسائل الوقاية الشخصية ولبس الكمامة، وتعقيم الأيدي قبل الدخول لموقع العمل، والحفاظ على مسافة تباعد جسدي لا تقل عن متر ونصف.



وكان اتحاد المقاولين قد قدم للجهات الحكومية خطة تعايش مع فيروس (كورونا) بهدف الحفاظ على النشاط الاقتصادي خاصة في المشاريع تحت التنفيذ قبل وخلال مرحلة اكتشاف الفيروس داخل المجتمع في قطاع غزة.



ويشهد قطاع المقاولات تراجعلً في عدد المشاريع جراء استمرار الحصار والانقسام وتردي الوضع الاقتصادي وتراجع التمويل الدولي للمشاريع الانسانية واحتجاز وزارة المالية الفلسطينية، مستحقات الإرجاع الضريبي وعدم صرف غالبية التعويضات التي التزم بها المجتمع الدولي عن أضرار عدوان 2014 الموثقة لصالح القطاع الخاص.



وأدت الأسباب سالفة الذكر الى خروج نحو 70 شركة من سوق المقاولات عام 2019 وتسريح عمالها، مع توقعات بعدد مماثل للعام الجاري جراء الظروف الاقتصادية المتردية والمستجدات التي فرضتها جائحة (كورونا).