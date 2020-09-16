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غزة: إيقاف مطعم عن العمل لعدم التزامه بالإجراءات الوقائية

غزة: إيقاف مطعم عن العمل لعدم التزامه بالإجراءات الوقائية
رام الله - دنيا الوطن
أغلق فريق مراقبة الأغذية - الطب الوقائي، بالتعاون مع مباحث التموين اليوم الأربعاء، مطعماً عن العمل بمحافظة غزة، لعدم التزامه بالإجراءات الوقائية.

جاء ذلك خلال زيارة عدد من المنشآت الغذائية نفذها الفريق في المحافظة غزة، كما تم تحرير ثلاثة إخطارات صحية.

وفي محافظة خانيونس، قام قسم مراقبة الأغذية الطب الوقائي بوزارة الصحة بعمل جولة تفتيشية على 13 منشأة غذائية في المحافظة.

وتم إتلاف 75 كغ من المواد الغذائية الفاسدة، حيث تم متابعة تطبيق الشروط الصحية الأساسية والإجراءات الوقائية خاصة في ظل جائحة (كورونا).









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