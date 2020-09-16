الصحة بغزة: إجراء مسحات عشوائية للكشف عن (كورونا) من مختلف مناطق القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة، مجدي ضهير، أن فرق التقصي الوبائي أجرى مسحات عشوائية للكشف عن فيروس (كورونا) وتحديد مناطق انتشاره في مختلف مناطق قطاع غزة.



وقال ضهير: إن المسحات أجريت على الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بالفيروس، وشملت السائقين العموميين و العاملين في المخابز والمطاعم والمتاجر التي تم افتتاحها ضمن إجراءات التخفيف في بعض المناطق.



وأشار إلى، أن فرق التقصي الوبائي تتعمد التأخر في أخذ العينات من المخالطين للحالات المصابة بفيروس (كورونا) عقب حجرها وذلك لضمان دقة نتائج الفحوصات المأخوذة منهم، موضحا أن الفيروس لا يظهر في الأيام الأولى من دخوله إلى جسم المصاب حيث تظهر غالباً النتائج على أنها سلبية.



وتابع: "يتم أخذ المسحات من المخالطين بعد أسبوع من تاريخ المخالطة وذلك ضمن إجراءات مدروسة ووفقاً للبروتوكولات الصحية التي تم اقرارها".



وقال ضهير: إن وزارة الصحة قطعت شوطاً طويلا في رسم الخارطة والسلسلة الوبائية بالقطاع.



وأضاف أن القطاع لم يصل إلى مرحلة التعايش و السيطرة على انتشار المرض، داعيًا المواطنين إلى التزام بإجراءات الوقاية والسلامة من خلال ارتداء الكمامات والتزام التباعد الجسدي والاجتماعي.