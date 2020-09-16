عربي

الحريري يُهاجم حزب الله وحركة أمل بسبب وزارة المال

الحريري يُهاجم حزب الله وحركة أمل بسبب وزارة المال
سعد الحريري
رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، حزب الله وحركة أمل بسبب وزارة المال في الحكومة.

وشدد الحريري، في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر)، على أن "وزارة المال وسائر الحقائب الوزارية ليست حقا حصريا لاي طائفة، ورفض المداورة احباط وانتهاك موصوف بحق الفرصة الاخيرة لانقاذ لبنان واللبنانيين".

يذكر أن حزب الله و حركة أمل يتشبثان بحقيبة "المال" ويرفضان مبدأ المداورة في هذا المجال.

فيما قال موقع (ليبنانون ديبايت): إنه تصطدم عملية تشكيل حكومة الرئيس المكلّف مصطفى أديب بهذه العقدة.

أخبار ذات صلة

الكشف عن غاز جديد فى مصر

الكشف عن غاز جديد فى مصر

شاهد.. أبوغزاله: نحن على موعد مع 4 أو5 موجات لـ (كورونا)

شاهد.. أبوغزاله: نحن على موعد مع 4 أو5 موجات لـ (كورونا)

لم تذكر الدولة الفلسطينية.. طالع بنود اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل

لم تذكر الدولة الفلسطينية.. طالع بنود اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل

(هآرتس): وفد البحرين إلى واشنطن لم يعرف النسخة الفعلية التي سيوقعها وزير خارجيته

(هآرتس): وفد البحرين إلى واشنطن لم يعرف النسخة الفعلية التي سيوقعها وزير خارجيته

وزير الصحة: الأردن في بداية مرحلة الانتشار المجتمعي للجائحة

وزير الصحة: الأردن في بداية مرحلة الانتشار المجتمعي للجائحة

بعد ستة أشهر.. الحياة تعود إلى مدارس تونس

بعد ستة أشهر.. الحياة تعود إلى مدارس تونس

نتنياهو: صواريخ غزة هدفها عرقلة اتفاقيات السلام مع دول الخليج

نتنياهو: صواريخ غزة هدفها عرقلة اتفاقيات السلام مع دول الخليج

الرئيس التونسي: أسراب من الجراد تعبث بالدولة التونسية وأملاكها

الرئيس التونسي: أسراب من الجراد تعبث بالدولة التونسية وأملاكها

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

تأجيل محاكمة أسيرة مقدسية وإبعاد شاب عن الأقصى

تأجيل محاكمة أسيرة مقدسية وإبعاد شاب عن الأقصى

حالة من التوتر تسود معتقل &#34;جلبوع&#34; بعد اقتحام قسم (4)

حالة من التوتر تسود معتقل "جلبوع" بعد اقتحام قسم (4)

هذه قرارات لجنة الطوارئ الجديدة للحد من تفشي (كورونا) بالضفة

هذه قرارات لجنة الطوارئ الجديدة للحد من تفشي (كورونا) بالضفة

الداخلية بغزة تعلن فرض عقوبات صارمة على منتسبيها المخالفين لإجراءات الوقاية

الداخلية بغزة تعلن فرض عقوبات صارمة على منتسبيها المخالفين لإجراءات الوقاية

رئيس الوزراء يوعز بتشديد الإجراءات وتغليظ العقوبات بحق المخالفين

رئيس الوزراء يوعز بتشديد الإجراءات وتغليظ العقوبات بحق المخالفين

دعوات إسرائيليّة إلى صلاة مشتركة في الأقصى بين محمد بن زايد ونتنياهو

دعوات إسرائيليّة إلى صلاة مشتركة في الأقصى بين محمد بن زايد ونتنياهو

الشرطة تضبط 20 مركبة غير قانونية وتقبض على 23 مطلوبًا للعدالة في جنين

الشرطة تضبط 20 مركبة غير قانونية وتقبض على 23 مطلوبًا للعدالة في جنين

هنية يهاتف الرجوب مهنئا بإعادة إنتخابه رئيساً لاتحاد كرة القدم

هنية يهاتف الرجوب مهنئا بإعادة إنتخابه رئيساً لاتحاد كرة القدم

منوعات

متابع يفاجىء هيفاء حسين بقوله: &#34;متزوجة واحد قد ابوك”.. فكيف ردت عليه؟

متابع يفاجىء هيفاء حسين بقوله: "متزوجة واحد قد ابوك”.. فكيف ردت عليه؟

بعد الختام.. أجمل إطلالات مهرجان البندقية 2020

بعد الختام.. أجمل إطلالات مهرجان البندقية 2020

شاهد: أفضل أفلام 2020.. السينما تتحدى (كورونا)

شاهد: أفضل أفلام 2020.. السينما تتحدى (كورونا)

صور: ستيفاني صليبا تظهر بملابس جريئة بالبندقية

صور: ستيفاني صليبا تظهر بملابس جريئة بالبندقية

شاهد: أنغام تحسم الجدل حول زواجها من هاني فرحات

شاهد: أنغام تحسم الجدل حول زواجها من هاني فرحات

شاهد: كريم العراقي في أبوظبي للعلاج من مرض السرطان

شاهد: كريم العراقي في أبوظبي للعلاج من مرض السرطان

إحالة قضية محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة سارة الطباخ إلى الخبراء

إحالة قضية محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة سارة الطباخ إلى الخبراء

شاهد: بعد جدل عملية التجميل.. أحمد سعد يوضح وريم البارودي تنفي

شاهد: بعد جدل عملية التجميل.. أحمد سعد يوضح وريم البارودي تنفي

شاهد آخر تطورات قضية اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بسبب ترويعهما لطفلتهما

شاهد آخر تطورات قضية اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بسبب ترويعهما لطفلتهما

شاهد: رحيل مبكر لمخرج &#34;من سيربح المليون&#34; الأردني إياد قاسم

شاهد: رحيل مبكر لمخرج "من سيربح المليون" الأردني إياد قاسم

عربي

الكشف عن غاز جديد فى مصر

الكشف عن غاز جديد فى مصر

شاهد.. أبوغزاله: نحن على موعد مع 4 أو5 موجات لـ (كورونا)

شاهد.. أبوغزاله: نحن على موعد مع 4 أو5 موجات لـ (كورونا)

لم تذكر الدولة الفلسطينية.. طالع بنود اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل

لم تذكر الدولة الفلسطينية.. طالع بنود اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل

(هآرتس): وفد البحرين إلى واشنطن لم يعرف النسخة الفعلية التي سيوقعها وزير خارجيته

(هآرتس): وفد البحرين إلى واشنطن لم يعرف النسخة الفعلية التي سيوقعها وزير خارجيته