الحريري يُهاجم حزب الله وحركة أمل بسبب وزارة المال

سعد الحريري

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، حزب الله وحركة أمل بسبب وزارة المال في الحكومة.



وشدد الحريري، في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر)، على أن "وزارة المال وسائر الحقائب الوزارية ليست حقا حصريا لاي طائفة، ورفض المداورة احباط وانتهاك موصوف بحق الفرصة الاخيرة لانقاذ لبنان واللبنانيين".



يذكر أن حزب الله و حركة أمل يتشبثان بحقيبة "المال" ويرفضان مبدأ المداورة في هذا المجال.



فيما قال موقع (ليبنانون ديبايت): إنه تصطدم عملية تشكيل حكومة الرئيس المكلّف مصطفى أديب بهذه العقدة.