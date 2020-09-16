شؤون فلسطينية

المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك يحظر شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية

المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك يحظر شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أدرج المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، اليوم الأربعاء، في دليل حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، خمس شركات تعمل في المستوطنات في مجالات النقل والتخزين والمعجنات والحلويات والمنتجات الكحولية.

وكشف المجلس خلال جلسته التي عقدت برئاسة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، عن أسماء الشركات المدرجة في دليل الحظر وهي دانلوج، مخبز انجل، نبيذ القدس، نبيذ بساجوت، نبيذ ريكاتي، تتولى طواقم الرقابة والتفتيش عمليات متابعة تنفيذ
القرار والتأكد خلو أسواقنا من هذه المنتجات وفقاً لقانون حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات الاسرائيلية الذي صادق عليها الرئيس محمود عباس في 26 نيسان/ أبريل 2010.

وبحث المجلس خلال جلسته، إجراءات ضبط وتنظيم السوق في ظل الجائحة الصحية، والجهود المبذولة لمنع عمليات تهريب سلع ومنتجات الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة الى الرقابة على مختلف القطاعات الاقتصادية بما يضمن توفر سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة. 

واستعرض المجلس حصيلة الجهود التي نفذتها طواقم الرقابة والتفتيش خلال الجائحة الصحية منها ضبط 491 طن منتجات وسلع تالفة ومهربة وإحالة 208 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وتحرير 466 غرامة مالية بحق المخالفين للإجراءات الصحية بالإضافة إلى إغلاق 155 منشأة مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها. 

وأكد المجلس على اهمية المضي قدماً في استراتيجية التوازن بين "الصحة والاقتصاد" المتبعة في الحد انتشار فيروس كورونا والحفاظ على ديمومة الأنشطة الاقتصادية مع ضرورة ايقاع اقصى العقوبات بحق المخالفين. 

ولفت المجلس إلى سرعة استجابة وزارة الاقتصاد الوطني لتوفير متطلبات القطاع الصحي في مواجهة فيروس كورونا خاصة توفير المستلزمات الصحية (كمامات، معقمات) والتي يتم إنتاجها حاليا من قبل 53 منشأة وطنية.

وشدد المجلس على ضرورة إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحال التجارية والالتزام بالأسعار المعلنة من قبل الوزارة تحت طائلة المسؤولية القانونية مبينا ان كيلوغرام الخبز يباع بـ3.5 شيقل على أساس الوزن وليس بالربطة محذرا من التلاعب بالأوزان تحت طائلة المسؤولية القانونية.

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