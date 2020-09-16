الكشف عن غاز جديد فى مصر

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركة إينى الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن كشف غاز جديد فى منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط.



وأفادت إينى، بحسب ما نشرته "رويترز"، بأن التقييم الأولى لنتائج البئر يشير إلى أنه يمكن تقدير غاز منطقة النورس الكبرى عندما يزيد عن 4 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعى.



وتقع منطقة النورس الكبرى داخل الحدود البحرية المصرية.