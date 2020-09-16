شؤون فلسطينية

حالة من التوتر تسود معتقل "جلبوع" بعد اقتحام قسم (4)

حالة من التوتر تسود معتقل "جلبوع" بعد اقتحام قسم (4)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سادت اليوم الأربعاء، حالة من التوتر والاضطراب معتقل "جلبوع" في أعقاب اقتحام قوات القمع لقسم (4)، وتفريغه من كافة الأسرى، ونقلهم إلى سجون أخرى.

وبينت هيئة شؤون الأسرى في بيان، أن إدارة المعتقل حاولت نقل عدد من أسرى القسم إلى أقسام أخرى في "جلبوع"، إلا أن الأسرى رفضوا دخولها لتقوم قوات القمع بنقلهم إلى الزنازين.

وكانت قوات القمع الإسرائيلية التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت في السابع من هذا الشهر قسم (3) في سجن "جلبوع" الاحتلالي، وسادت حالة من التوتر الشديد في السجن.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن وحدة القمع "المتسادا" اقتحمت قسم 3 في سجن "جلبوع"، وتجري أعمال تفتيش استفزازية في غرفتي خمسة وستة.

يُذكر أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من عمليات الاقتحام والقمع بحق الأسرى، وكان ذروتها بداية العام المنصرم، حيث شهد أعنف عمليات القمع منذ سنوات.

ويمارس الاحتلال كل أصناف التعذيب النفسي والجسدي بحق الأسرى، وتتبع معهم سياسة الإهمال الطبي بهدف قتلهم ببطء، وإذلالهم وإجبارهم على تنفيذ أوامر إدارة السجن، والقضاء على أي مظاهر احتجاج ولفرض سياسة الأمر الواقع عليهم.

ويرى متابعون أن تلك القوات تعمل على توثيق ما تقوم به من عمليات قمع، على اعتبار أنه إنجاز وانتصار، ومن ناحية ثانية لمعالجة ما يمكن أن يسجل قصوراً أو ثغرات من وجهة نظرهم.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4700 أسير، منهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160.

أما عدد المعتقلين الإداريين فيتجاوز 400 أسير في حين بلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.

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