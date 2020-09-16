شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تعلن فرض عقوبات صارمة على منتسبيها المخالفين لإجراءات الوقاية

الداخلية بغزة تعلن فرض عقوبات صارمة على منتسبيها المخالفين لإجراءات الوقاية
غزة - دنيا الوطن
أكد مدير عام "الإدارة العامة للانضباط والأمن الخاص" بوزارة الداخلية في غزة ، سامي زقوت، أن إدارته تتخذ إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين لتعليمات الوقاية والسلامة، من منتسبي الوزارة العاملين في خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا .

وقال زقوت، في تصريح له، إنه تم رفع الحالة الضبطية على مستوى الوزارة، من أجل الحفاظ على سلامة القوات المنتشرة في الميدان، وسلامة أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف، أن ضباط "الانضباط والأمن الخاص"، يعملون على معالجة أية ملاحظات وإشكاليات، في سبيل تحقيق أعلى مستوى من الانضباط والالتزام من قبل جميع الأجهزة والإدارات".

وأشار زقوت إلى أن "إدارة الانضباط" تُجري زيارات وجولاتٍ رقابية دورية على انتشار القوات في جميع المحافظات، وعلى الحواجز والنقاط الأمنية، ومراكز الحجر الصحي؛ لضمان السلامة العامة.

وأكد على ضرورة التحلي بالمسؤولية المهنية والوطنية، والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامة؛ للحد من انتشار الفيروس.

وتواصل الإدارة العامة للانضباط والأمن الخاص، للأسبوع الرابع على التوالي، جهودها الرقابية على الأجهزة الأمنية والإدارات في الوزارة، لمتابعة الالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة عن قيادة الوزارة، في ظل خطة الطوارئ لمواجهة جائحة "كورونا".

ويشهد قطاع غزة، منذ 24 أغسطس الماضي، سريان قرار حظر التجوال في كافة محافظات القطاع، لمنع تفشي فيروس كورونا بعد اكتشاف إصابات داخل المجتمع.

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