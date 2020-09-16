شؤون فلسطينية

شاهد: الداعية الإماراتي وسيم يوسف يشن هجوما على مطلقي الصواريخ من غزة

شاهد: الداعية الإماراتي وسيم يوسف يشن هجوما على مطلقي الصواريخ من غزة
رام الله - دنيا الوطن
شن الداعية الإماراتي وسيم يوسف هجوماً على مطلقي صواريخ أمس، تجاه مستوطنات غلاف غزة، واصفاً إياهم بـ "الحمقى والرعناء" .

وغرّد الداعية عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً : "قامت حماس بضرب صواريخ باتجاه إسرائيل تزامنا مع توقيع معاهدة السلام في أمريكا".

وأضاف: "طبعاً حينما تقوم إسرائيل بالرد سيتباكى أنصار حماس ويصرخون للعرب: وين الملايين!".

وأردف قائلا: "وطبعاً الضحية أطفال ونساء وأبرياء غزة بسبب تصرفات رعناء حمقاء من حزب حماس الإرهابي! أعان الله أهل غزة على هؤلاء".

وواصل "الداعية" المثير للجدل دفاعه عن الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: "إسرائيل لم تدمر سوريا، إسرائيل لم تحرق ليبيا، إسرائيل لم تُشتت شعب مصر، إسرائيل لم تحطم ليبيا، إسرائيل لم تمزق لبنان إلى طوائف، قبل أن تعيبوا إسرائيل انظروا إلى أنفسكم بالمرآة يا عرب فالعلة بكم".

وهاجم ناشطون وسيم يوسف، قائلين إنه بات يتباهى بالانسلاخ عن المبادئ العربية والإسلامية، ويتنكر لقضية الشعب الفلسطيني المظلوم.

وقال ناشطون إن وسيم يوسف تغافل عن أن صواريخ المقاومة كانت ردا على غارات شنها طيران الاحتلال على غزة.

ووسيم يوسف هو أحد أكثر "الدعاة" الإماراتيين الذين أيدوا اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.


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