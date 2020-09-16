دعوات إسرائيليّة إلى صلاة مشتركة في الأقصى بين محمد بن زايد ونتنياهو

واقترحت صحفٌ عبرية إقامة صلاة مشتركة في المسجد الأقصى، بمشاركة نتنياهو وابن زايد، ويشير مراقبون إلى أن الإمارات تسعى إلى فرض المزيد من التدخل في القدس والأقصى.





وفي إطار احتفاء الاحتلال باتفاقيات التطبيع الأخيرة، أضاء الاحتلال سور القدس التاريخي بأعلام الدول المطبعة، بالتزامن مع توقيع اتفاقية التطبيع في واشنطن.



وعلى الصعيد الديموغرافي كشت أوتشا عن تصاعد غير مسبوق بعدد الأبنية المهدمة، وبحسب أوتشا أدت عمليات الهدم إلى تهجير 205 فلسطيني في شهر آب/أغسطس الماضي، وهو أكبر عددٍ منذ شهر كانون الثاني/يناير 2017.





رام الله - دنيا الوطنتابعت سلطات الاحتلال تركيب أجهزة وسماعات على أسطح المسجد الأقصى، ففي أسبوع الرصد ركبت سلطات الاحتلال السماعة السادسة. وفي سياق الاعتداء على المسجد بالاستفادة من اتفاقيات التطبيع الأخيرة.